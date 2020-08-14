【新冠肺炎】調查：2成半學童受不同程度的焦慮困擾　打鬥型遊戲或會影響情緒高漲

▲ 邱先生及其10歲的兒子。（受訪者提供）

疫情令市民日常生活大受影響，小孩亦不例外。一項調查發現，於疫情期間兒童及少年每天使用2.2小時用於遊戲，用4.7小時用於學習，是遊戲的一倍；而他們的精神健康亦不理想，有25.5%受訪者受不同程度的焦慮困擾。

香港遊樂場協會及荃灣青年商會於今年5至6月訪問619名本港兒童及青年有關疫情期間學童遊戲時間及發展情況，受訪者年齡由6至15歲不等。調查發現，受訪者認為每天有3.58小時自由遊戲時間才足夠。但現實中，於疫情期間兒童及少年每天使用2.2小時用於遊戲，用4.7小時用於學習，是遊戲時間的一倍；電子螢幕遊戲是所有年齡組別最主要的遊戲類型。

調查又指，11歲以下兒童多依靠家人陪伴遊戲，而12歲以上則以朋友陪伴較多；另外，調查亦發現有25.5%受訪者受不同程度的焦慮困擾，有18.4%受訪者焦慮指數為中等至嚴重，及10.3%受訪者抑鬱指數為中等至嚴重。

邱先生育有一名10歲兒子，他表示於疫情期間兒子讀書時間及運動時間都減少了，多留家「打機、睇電視、睇youtube」，「有時家人未必可以每分每秒陪住佢，疫情下又不敢外出，最多陪佢睇卡通片」。

邱先生認為，兒子多玩螢幕電子遊戲，確實會增加沉迷機會，影響情緒，且會減少與同輩討論及分享，曾嘗試在手機裝上提醒遊戲時間過長等類型的應用程式，不過對兒子無效，「最後其實都是要靠自己自覺」。

香港遊樂場協會表示，越多參與電子螢幕遊戲，其精神健康受到影響，不少刺激及打鬥型遊戲雖然較吸引，惟長時間玩或會導致兒童的情緒高漲，建議家長可選擇一些較益智及有助身心發展的遊戲予子女，例如桌遊及扭計骰等，既能訓練兒童的手部肌肉，又能鍛煉他們腦部思考，而家長可持開放態度陪伴子女玩遊戲避免只注重輸贏。此外除了遊戲，家長亦應與子女做運動以舒緩情緒。

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記者：洪芷晴