【食物過敏】雞蛋是常見食物致敏源　男童吃蛋糕後嘴巴痕癢呼吸困難

▲ 雞蛋是常見的食物致敏源

雞蛋為本港最常見的食物致敏源之一。台灣有營養師近日分享一宗病例，一名男童吃生日蛋糕後，嘴巴、眼睛出現痕癢症狀，而且頸部腫脹、呼吸困難，結果被送往急症室診治。醫生指出，急性食物過敏可於接觸食物5至30分鐘發作，嚴重起來可致氣喘，甚至休克死亡。

雞蛋致敏原因

台灣電視節目《健康2.0》近日一集講解雞蛋致敏原因及症狀。據當地聯安醫療中心的統計，蛋白、蛋黃分別於慢性食物過敏原排行榜中位列第一、二位。聯安預防醫學機構院長鄭乃源在節目上表示，雞蛋的蛋白質含量高，進食次數頻密、大量進食可能是引致過敏的主因之一。

雞蛋致敏症狀

腎臟科醫生江守山於節目中分享一宗病例，一名40多歲男病人持續腹瀉、腹脹、肚子絞痛，長期在各大醫院求診，曾被指是腸躁症或吃壞肚子。後來醫生建議病人寫食物日誌，才發現他每次吃雞蛋翌日或12小時後，就會腹脹不適；因此建議戒吃雞蛋，病人戒口後沒再出現不適症狀，證實病人對雞蛋過敏。

營養師劉怡里也分享病例指，曾接觸一名患有異位性皮膚炎（濕疹的一種）的小學生，生日當天進食意大利蛋糕Tiramisu後，開始感到嘴巴、眼睛痕癢，並流眼淚，其後他頸部腫脹，甚至感到呼吸困難，被送往急症室。劉怡里表示，Tiramisu用了很多生雞蛋製成。她提醒，製作芝士蛋糕、雪糕等甜食時也可能會使用生雞蛋。

鄭乃源院長指出，急性食物過敏會馬上發作，可於接觸食物5至30分鐘後出現症狀，嚴重起來或致氣喘，甚至休克死亡。慢性食物過敏則於數小時或一兩天後發作，不會影響循環或呼吸系統，沒太大生命危險。

雞蛋敏感是常見幼兒食物敏感

據本港食物安全中心的資料，食物敏感是指正常無害的食物進入身體後，身體的免疫系統把食物中的一些物質當成入侵的病原，繼而產生抗體及引發免疫反應。

較常見引起幼兒食物敏感的食物包括：牛奶、蛋、魚、甲殼類海產、果仁、花生、小麥、黃豆及某些食物添加劑。食物過敏必須經過病歷、臨床檢查、敏原測試及確定食物引起過敏症狀後才能確認。

雞蛋敏感是常見的幼兒食物敏感，常出現於兩歲前的幼兒。過敏徵狀包括：皮膚紅腫、臉腫、 腹瀉、嘔吐、氣喘及呼吸困難等。

生物保健科技（香港）有限公司於2016年隨機抽樣分析1,800份食物敏感報告，發現本港最常見的食物致敏源頭三位是雞蛋、牛乳製品及鴨蛋。

食物過敏急救錦囊

據香港中文大學醫院食物過敏急救錦囊指出，過敏反應的程度分輕微及嚴重兩類，通常發生於接觸食物後幾分鐘至兩個小時內。除了記住過敏反應的徵狀，還需知道以下三大錦囊：

1. 立刻去就近的診所 / 醫院求醫，因為過敏反應由輕微發展至嚴重可以快至幾分鐘之內。

2. 如果過敏反應輕微而醫生已經處方了口服抗組織胺的藥隨身，要立刻食！食藥後盡快求醫。

3. 如果出現嚴重過敏反應而醫生已經處方了針劑的腎上腺素Epinephrine，要馬上使用，並報警召喚救護車。

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責任編輯：羅嘉欣