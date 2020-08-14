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【自助餐外賣】Mr. Steak午巿自助餐半價優惠　每人113元自助餐外賣歎雪花蟹腳壽喜燒

休閒 17:34 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Mr. Steak Buffet à la minute自助午餐優惠低至半價，另外亦推出2人自助餐套餐，只需226元便可享雪花蟹腳、海蝦、紐西蘭青口等海鮮凍盤。（相片：店家提供）

想念自助餐？Mr. Steak Buffet à la minute自助午餐回來了，周末更低至半價優惠。若不想外出，Mr. Steak亦特別推出2款自助餐外賣套餐，安在家中歎Buffet。

即日起至8月31日，Mr. Steak Buffet à la minute週末自助午餐可享半價優惠，折實連加一只需$270。星期一至五自助午餐亦可享6折優惠，折實連加一$189。

自助餐周末低至半價，每人只需$270。（相片：店家提供）

場內有多款新鮮刺身、長腳蟹、青口、熟蝦、美國和牛、燒牛肉、即焗心太軟等美食無限量供應。所有自助餐食物也有掩蓋，店家更要求客人挑選食物時也戴上口罩，務求令人吃得安心。

同時，Mr. Steak特別推出的2款2人自助餐外賣套餐只需$226，從超過40款美食中揀取12款頭盤、熱盤及甜品，精選海鮮凍盤包括雪花蟹腳、海蝦、翡翠、紐西蘭青口、海蜆等。

2人自助餐外賣套餐，海鮮凍盤包括雪花蟹腳、海蝦、翡翠、紐西蘭青口、海蜆等。（$226）（相片：店家提供）

在家都可品嚐自助餐美食！（相片：店家提供）

自助餐必食的蟹腳、壽喜燒、燒牛肉、3.6牛乳布甸等當然不少得。客人更可選DIY心太軟套裝，在家做出熱烘烘的心太軟，隨套裝附上食譜，新手零失敗。旗下4間分店都可以Order自助餐外賣套餐，非常方便。

1人美食外賣自取午餐，可選中湯、煙三文魚意粉沙律、美國安格斯燒牛肉、飄香荷葉飯、藍莓芝士餅、迷你鮮撻。（$68）（相片：店家提供）

另外，銅鑼灣Mr. Steak Buffet à la minute亦推出獨家美食外賣午餐，只需$68，已包2選1餐湯，10選1頭盤，11選1熱盤美食，10選2甜品。

熱盤美食包括美國安格斯燒牛肉、紅酒燴牛尾、香煎三文魚等，甜品有美味藍莓芝士蛋糕、布朗尼、冧酒提子奶油蛋糕等。飯可選飄香荷葉飯或絲苗白飯。


Mr. Steak Buffet à la minute：
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（電話：電話：28815757）

自助餐：
價格：周末半價優惠，折實連加一只需$270；星期一至五6折優惠，折實連加一$189。

1人美食外賣自取午餐：
下單時間：11am-2pm
提取時間：12am-2:30pm

Mr. Steak 2人自助餐外賣套餐：
Mr. Steak Buffet à la minute
地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（電話：28815757）
供應時間：12pm-8pm
最後點餐時間：7:30pm（最少40分鐘前預訂）
 
Marbling
地址：銅鑼灣Fashion Walk 加寧街5-7號地下C舖（電話：28021128）

Mr. Steak Seafood. Steak 
地址：太古康怡廣場北座地下G9-10號舖 (電話：28951100)、青衣城地下G03A號舖 (電話：24499945)
下單時間：11am-3pm
提取時間：6pm-7:30pm

記者：陸明敏

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