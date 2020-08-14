【立法會選舉】民研：57%受訪者反對非長期在港居民擁投票權

▲ 民研下一輪特首民望調查將加入負分選項。（短片截圖）

立法會選舉押後一年，有聲音倡議政府在境外設港人投票站。香港民意研究所就此進行網上調查，57%受訪者反對修改條例，讓長期不在香港居住的香港永久性居民擁有投票權。

調查於8月10日至13日期間進行，成功訪問了8458人。問題為「根據現行條例，合資格選民必須通常在香港居住。你有多支持或反對修改條例，讓長期不在香港居住的香港永久性居民擁有投票權？」支持修例的僅27%，當中「民主派支持者」有15%受訪者支持，「非民主派支持者」則有近四成人支持；反對修例的則有57%，其中逾7成半「民主派支持者」反對，「非民主派支持者」反對率為37%。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，修改選舉條例極具爭議性，政府如有意保持社會穩定，應避免改變選舉制度的基礎，即合資格選民須「通常在港居住」的要求。

另外，民研主席及行政總裁鍾庭耀宣布，將應市民要求，在下一輪特首民望調查增加2條提供「負分」選項的實驗題目。至今日下午4時，民研就加入評分方式籌得約35000元經費。民研亦將就第六屆議員應否留任進行民意調查，結果將於下星期五公布。

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責任編輯：林曉君