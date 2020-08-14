【防疫抗疫基金】獲資助企業疑合謀採購或供貨　競委會指會追究違法行為

▲ 競委會指，競委會將運用法例所賦予的權力，徹底追究懷疑違法的行為，尤其是當原本用於協助商界渡過難關的公帑。（曾糧輝攝）

競爭事務委員會（競委會）今日（14日）表示，有傳媒報導指，有參與特區政府防疫抗疫基金資助計劃的企業，在採購或供應有關貨品或服務時，懷疑從事合謀行為，該會會徹底追究懷疑違法的行為，忠告參與抗疫資助計劃的企業必須遵守《競爭條例》。

競委會指，供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價， 以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《競爭條例》嚴厲禁止的行為。該會於5月曾發布指引，提醒參與資助計劃的所有相關人士遵守《競爭條例》，重申各行各業的供應商絕不可與競爭對手協議圍標、合謀定價、瓜分市場或交換 影響競爭的敏感資料。供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價， 以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《競爭條例》嚴厲禁止的行為。

競委會提醒申領資助的企業，在採購過程中應保持警覺，加強防範反競爭行為。與 此同時，申領資助的企業本身，亦不可牽涉入任何反競爭行為，例如參與訂立或執行反競爭協議，或是在知悉申請所包含的報價乃涉及供應商合謀的情況下，仍然容許以 其名義申請政府資助。而受委託管理各項資助計劃的公營機構，亦需顧及競爭方面的考慮，對合謀行為保持警 覺。

反競爭行為是《競爭條例》所禁止的行為，競委會將運用法例所賦予的權力，徹底追究懷疑違法的行為，尤其是當原本用於協助商界渡過難關的公帑，被從事合謀行為的不法分子所牟取時，更須予以追究。

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記者：陳曉瑩