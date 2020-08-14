  • 31°C
香港時間 : 2020814日 (五) 17:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【防疫抗疫基金】獲資助企業疑合謀採購或供貨　競委會指會追究違法行為

社會 16:55 2020/08/14

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

競委會指，競委會將運用法例所賦予的權力，徹底追究懷疑違法的行為，尤其是當原本用於協助商界渡過難關的公帑。（曾糧輝攝）

競爭事務委員會（競委會）今日（14日）表示，有傳媒報導指，有參與特區政府防疫抗疫基金資助計劃的企業，在採購或供應有關貨品或服務時，懷疑從事合謀行為，該會會徹底追究懷疑違法的行為，忠告參與抗疫資助計劃的企業必須遵守《競爭條例》。

競委會指，供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價， 以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《競爭條例》嚴厲禁止的行為。該會於5月曾發布指引，提醒參與資助計劃的所有相關人士遵守《競爭條例》，重申各行各業的供應商絕不可與競爭對手協議圍標、合謀定價、瓜分市場或交換 影響競爭的敏感資料。供應商之間協定由誰中標，或藉不參與投標或提交掩護式報價， 以協助某指定供應商中標等行為，均屬於圍標，是《競爭條例》嚴厲禁止的行為。 

競委會提醒申領資助的企業，在採購過程中應保持警覺，加強防範反競爭行為。與 此同時，申領資助的企業本身，亦不可牽涉入任何反競爭行為，例如參與訂立或執行反競爭協議，或是在知悉申請所包含的報價乃涉及供應商合謀的情況下，仍然容許以 其名義申請政府資助。而受委託管理各項資助計劃的公營機構，亦需顧及競爭方面的考慮，對合謀行為保持警 覺。 

反競爭行為是《競爭條例》所禁止的行為，競委會將運用法例所賦予的權力，徹底追究懷疑違法的行為，尤其是當原本用於協助商界渡過難關的公帑，被從事合謀行為的不法分子所牟取時，更須予以追究。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診
【齊心抗疫】信和集團捐贈食品予基層人士　疫情下提供4萬份飯餐
今日 16:35
【齊心抗疫】信和集團捐贈食品予基層人士　疫情下提供4萬份飯餐
【港產口罩】新世界8月17日發售Level2港產口罩　市民買一盒將捐一盒助弱勢社群【附連結】
今日 15:31
【港產口罩】新世界8月17日發售Level2港產口罩　市民買一盒將捐一盒助弱勢社群【附連結】
疫情 競爭事務委員會 防疫抗疫基金 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
09:49 2020/08/13
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步