【新冠肺炎】醫管局防護裝備現有4個月存量　昨1男童情況穩定被誤列作危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（14日）新增48宗確診個案，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，過去24小時再有97名病人康復出院，至今3391名確診病人和1名疑似病人出院。

截至上午9時，有829名確診病人正在留醫，其中30人情況危殆、48人情況嚴重、751人情況穩定。另外，昨日公布一名12男童情況危殆（個案編號4220），但醫管局翻查記錄後，該男童一直情況穩定，相信是資料輸入錯誤。

負壓病房和病床方面，現時有1247張病床和685間病房，使用率為58.7%及67.6%。

至於醫管局個人防護裝備的存量，截至現時為止，外科口罩存量為3,600萬個，較上周多100萬個、外科呼吸器則有280萬個、保護衣520萬件、面罩1,000萬個。目前存量足夠使用4個月，但目前疫情反覆，醫管局相信裝備需求會持續，未來會繼續採購。

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記者：陳梓蔚