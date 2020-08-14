【蝸牛】Anson Kong憑歌提醒自己已成長　Anson Kong自問非滿分男友：以前拍拖較自我

▲ Anson Kong自問從前不是滿分男友。（黃建輝 攝）

Mirror成員Anson Kong（本名江𤒹生）推出第二首個人單曲《蝸牛》，Anson Kong認為《蝸牛》是提醒自己長大的作品，不能再像以前吊兒郎當。Anson Kong更感性分享自己在愛情路上的冒失。

▲ Anson Kong拍攝《蝸牛》MV時需要立即進入情緒。（《蝸牛》MV）

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花姐促成接吻場面

《蝸牛》故事比《特登》精準和濃縮，所以拍攝當日Anson Kong需要立即進入情緒。《美女郊遊遊》主持沈殷怡更為MV獻出熒幕初吻，原來當中由花姐促成。

Anson Kong表示：「本身認為今次不用錫，最後花姐覺得有少少錫效果會比較好，於是我問她：『又錫額頭嗎？』，花姐認為和上次一樣驚喜不大，認為『要錫就不能是額頭』，後來我提出錫臉頰，但在花姐準則，錫額頭和臉頰是一樣的，我也被花姐錫咀的大膽建議嚇一跳。」

最後Anson Kong和沈殷怡只想出來的作品好看，為藝術豁出去：「其實也有一個保鮮紙的距離加少少借位，到時看MV大家放大研究吧。」

▲ Anson Kong與沈殷怡的親吻場面充滿想像空間。（《蝸牛》MV截圖）

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Anson Kong戀愛壞習慣

《蝸牛》是基於Anson Kong以前一個戀愛故事所變成，他希望《蝸牛》能提醒自己長大。

回憶從前的經濟，Anson Kong自問不是100分男友：「以前拍拖我較為自我，只想自己而忽略另一半感受，以前我會為事業、我喜歡的事情去努力，可能只想著上堂、練舞而不陪女朋友，永遠把自己夢想放第一位。」

▲ Anson Kong希望自己下段感情能長大。（黃建輝 攝）

現在的Anson Kong反省到這是不好的行為，希望將來再有機會拍拖時，自己能改掉這個壞習慣，不要什麼都只想到自己：「我以前太不懂聆聽別人，例如女孩子告訴我肚餓，我會很直接建議她吃飯，早收工便早點回家，可能她潛台詞是希望我陪伴她，但我完全想不到。」

Anson Kong其實是狗奴

家有5隻貓主子的Anson Kong，原來一直以來最想養的是狗，現在巳存錢希望能搬出去可以養狗的單位：「希望將來搬走能養自己第一隻狗，最希望養柴犬。」

說到與貓的緣份，Anson Kong形容自家的貓都來自五湖四海：「領養第一隻貓後不斷有新成員加入，例如弟弟在學校門口撿了兩隻貓、媽媽有朋友的貓生了BB，身世最可憐的就是芝麻。」

原來芝麻是Anson Kong前度朋友的貓，因為移民而棄養，令Anson Kong驚訝前主人居然能狠心拋棄可愛的芝麻，所以便接牠回家，後來才發現芝麻全身都是皮膚病：「我問前主人會不會願意分擔醫療費用，因為事前你告訴我是健康的，但對方只回覆我一句：『我不會！不想養便拿到愛協。』」

▲ Anson Kong與芝麻。（ViuTV截圖）

自此Anson Kong沒再找過芝麻的前主人，自己負責芝麻的一切。用了一年的時間治療，現在芝麻已經回復健康，說到愛貓，Anson Kong的眼睛冒出愛心：「牠是一隻很像狗的貓，每次叫牠也會走過來。」

幸好芝麻能遇到Anson Kong，大家才可以看到可愛的芝麻出現在《花姐ERROR遊》。

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Makeup：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup centre

Hair：Denny Ku @ Chic Private I Salon

Wardrobe : Ralph Lauren

記者：鄭嘉瑤