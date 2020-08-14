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【食用安全】丹麥皇冠（Danish Crown）屠場142名員工確診　本港食安中心正跟進事件

社會 20:05 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食安中心回覆稱，正在調查事件。（資料圖片）

歐洲豬肉廠「丹麥皇冠」產品，位於丹麥首都哥本哈根的屠宰場，最新錄142名員工確診，廠房暫時關閉，產品暫停出口。TOPick發現，百佳超市、惠康超市、HKTV mall等均有發售丹麥皇冠的產品。該公司回應稱，現時供港貨品，均於6月或之前生產。

食安中心稱，正向丹麥當局查詢相關詳情及作出跟進。中心發言人稱，據現有科學資料，目前無證據顯示人類透過食物感染新冠病毒。

本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診

丹麥皇冠於香港社交網站專頁，回應消息。（fb截圖）

丹麥皇冠於香港的社交網站專頁，回應網民提問指現在所有於香港出售的產品，都是6月或之前生產，詳情即看:【下一頁】

丹麥皇冠表示，自從發現120人確診染疫後，再為早前通過檢測的員工進行複檢，結果發現有22人受感染，總確診人數為142人。為確保有效防止感染進一步蔓延，丹麥皇冠所有員工已自我隔離。丹麥皇冠的工廠位於哥本哈根西南部的靈斯泰茲，約有850名員工，每周最多可處理6.2萬隻豬。 

TOPick發現，百佳超市、惠康超市、HKTV mall等均有發售丹麥皇冠的產品。其中HKTV mall 發售15款丹麥皇冠急凍肉類產品，部分仍有存貨。

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記者：吳卓峰

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