【反黑路人甲】王浩信重演喜劇之王＋英雄本色經典場面 監製揭星爺非唯一致敬來源【有片】

▲ 《反黑路人甲》成功掀起話題。

由王浩信、張振朗、馮盈盈、湯怡、高海寧主演的《反黑路人甲》，故事大玩經典電視劇及電影蹺段，當中更有不少向經典港片人物和對白致敬。

如日前播出的第3集中，王浩信演的細倫被警方邀任黑幫臥底，王浩信便與江富強重演《喜劇之王》「外賣仔」一幕，令網民勾起星爺集體回憶。

▲ 劇情講述王浩信飾演的「張細倫」幻想做臥底化身外賣仔。（影片截圖）

【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號 曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】

王浩信在《反黑路人甲》演醉心電影的細倫，因為連串錯摸，被湯盈盈演的Madam Koo邀做臥底，代表警方去角逐黑幫話事人。

因細倫是超級戲痴，故經常把電影角色及對白混入生活，劇中又有不少細倫的獨白，向經典的電影和導演致敬。

日前一集《反黑路人甲》張細倫答應Madam Koo去角逐四聯幫龍頭，隨即幻想自己深入虎穴的驚險場面。

▲ 《喜劇之王》裡尹天仇扮外賣仔這幕很經典，《反黑路人甲》也有致敬。（影片截圖）

向《喜劇之王》外賣仔致敬

這幕靈感來自周星馳《喜劇之王》，星爺演的尹天仇同樣以演員身份去做臥底，擔演外賣仔被黑幫挑釁的一場戲。劇中王浩信重演送外賣茄蛋飯，以及被盤問外賣加底幾多錢，並重演典對白「你唔係外賣仔」。

事實王浩信在劇中不乏向《喜劇之王》致敬之處，如細倫對白曾有「自己似尹天仇一樣咁孤獨寂寞」，在首集他又如尹天仇般常以戲劇大師史坦尼斯拉夫斯基的教學傍身。

▲ 王浩信在宣傳扮《教父》馬龍白蘭度。（影片截圖）

【反黑路人甲】王浩信上《流行經典50年》唱伊健金曲 馮盈盈低胸裝登場豔壓全場

《反黑路人甲》亦加插不少經典中外電影的場面和對白，也有戲迷熟悉的《教父》、怪雞導演大衛連治的名字，也有出現在劇中。

▲ 在宣傳片已向不少港片致敬。（影片截圖）

另外，《反黑路人甲》的宣傳片已經向不少經典電影致敬，包括《英雄本色》中Mark哥「幾枝槍指住我」的對白，之後又預告會有王浩信跟張振朗模仿《天若有情》一幕，同時宣慱片也不乏《無間道》、《江湖》、《新紥師妹》的惡搞場面。

電影以外，首集王浩信也曾向《流氓大亨》萬梓良結局經典喊戲作敬禮，成功勾起集體回憶和話題。

監製：王浩信做好多功課

《反黑路人甲》監製林志華向TOPick表示，香港以及中外不少經典影片的確值得專敬：「劇中王浩信是個戲痴，他因6歲被遺棄在戲院，故由細便睇戲，對中外電影十分熟悉，及立志做演員。他被電影影響好深，對世界的看法反映在行為上，故有不少劇情可加插電影蹺段和畫面，同時跟劇情有關，拍出來觀眾會覺有趣，又有合理的喜劇效果。」

▲ 之後劇情將出現《天若有情》hehe惡搞場面。（影片截圖）

林志華指他沒有完整看過《喜劇之王》，相信編導看過：「當然劇中好些曾出現的電影，可能是20甚至30年前，年青觀眾或不明白出處，故要考慮情節是否配合，即使觀眾不知《喜劇之王》，也會覺好有趣。」

他強調張細倫一角不止來自周星馳角色，而王浩信演繹角色也做了好多功課，其中也可能包括《喜劇之王》：「我們沒刻意叫他模仿誰，而浩信亦有自己的一套喜劇處理方法。當然周星馳很值得尊敬，但我們最想做的，是把經典場面穿插其中，同時又合情合理，製造新的喜劇效果。」

▲ 王浩信稍後再度重演萬梓良於於《流氓大亨》裡的經典位。

監製提到其中王浩信扮《流氓大亨》萬子一場：「浩信真的是哭出一行鼻水，高海寧彈起反應就很真實，我們拍時也覺浩信表現好驚歎又搞笑。」

記者：游艾維、陳家昌