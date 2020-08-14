【新冠肺炎】7月機場客運量錄9.6萬人次按年跌98.6%　貨運量按年減7.3%

▲ 新冠肺炎疫情令航運交通量持續受挫。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情令訪港旅客量低迷，航運交通量亦持續受挫。機場管理局（機管局）表示，7月機場客運量錄9.6萬人次，按年下跌98.6%；月內飛機起降量亦按年減少 73.2%，至9,870架次，貨運量與去年同月比較則下跌7.3%。錄37.2萬公噸。

機管局解釋，由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱；月內本港居民外遊人數、訪港旅客及轉機祖或過境旅客量較去年同月大幅減少。

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貨運方面，機管局指，往來東南亞、中國內地及歐洲的貨運量跌幅最為明顯，但與客運量跌幅相比，貨運量表現相對穩定，由於航空貨運服務需求依然相對強勁，貨機起降量錄得同比上升21%；出口及進口貨運量亦較去年同月分別增加7%及4%。不過，因客機起降量銳減使可用機腹載貨空間不足，轉口貨運量仍然較低。

今年首七個月，機場的客運量錄得840萬人次，飛機起降量10.04萬架次，分別同比下跌81.2%及58.4%，貨運量則下跌9.7%至240萬公噸。

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此外，機管局在亞洲區人力資源雜誌《Human Resources Magazine》舉辦的「2020 年亞洲招聘大獎（香港）」中分別榮獲「最佳畢業生招聘計劃」類別銀獎及「最佳實習計劃」類別銅獎。

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記者：陳曉瑩