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港府刊憲撤銷中止第六屆立法會會期 梁家傑反映民主派心聲

政治 17:49 2020/08/14

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今屆立法會延任一年，有得留低的全體泛民議員一直未有表態留任或總辭。公民黨4名議員中，唯一無被DQ參選資格的譚文豪，今日還召開記者會為運輸業界爭取抗疫支援，可是對於去向卻是三緘其口。有政界中人指，沒有議席的公民黨黨主席梁家傑，比較方便說話，而他近日表明個人傾向「一齊上車」，守住每個關口，其實已反映民主派的心聲。

目前，政圈都估計，泛民議員最終都會留任，只差如何開口。有政界中人認為，民主派立法會議員受到「抗爭派」要求總辭的壓力，至今無議員率先出面表態，以免走得太前，導致「落單」被追撃的下場，所以由無議席的民主派元老，以個人名義代為發聲，可以留有一線。

譚文豪今日則表示，黨內對是否延任有不同意見，而且要與其他民主派人士商討，暫時未有定案。他指出，民主派留任與否是有利有弊，假如只得部分民主派辭職，亦會令民主派失去三分之一否決權，屆時議會能夠通過彈劾議員動議，強調未來會繼續聆聽民間聲音，並與民主派初選勝出者保持溝通，找出對民主進程最有利方案。

然而，港府今日正式刊憲，撤銷《立法會條例》第6(3)及(4)條下，中止第6屆立法會會期的決定。公告指，港府是因疫情形勢決定推遲選舉一年，為維護香港憲制秩序及法治秩序，就立法機關將出現空缺作出相關決定。

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撰文 : 傅流螢

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