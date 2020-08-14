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【新冠肺炎】亞博採樣中心8月18日遷至機場禁區　檢測完成方可入境

社會 17:42 2020/08/14

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亞博採樣中心將於8月18日遷至機場禁區，檢測完成方可入境。（資料圖片）

衞生署今日（14日）公布，署方現時設於亞洲國際博覽館（亞博）的臨時樣本採集中心，將於8月18日遷往香港國際機場禁區內的中場客運廊繼續運作。
 
衞生署發言人表示，新選址面積較大，能容納更多抵港人士採集檢測樣本及等候其檢測結果。
 
由搬遷當日凌晨4時起，機場入境人士抵港後，需立即前往樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並留在該中心等候同日可完成的檢測結果，其後才可辦理入境手續。

另外，部分下午或晚上抵港的人士未能於同日取得檢測結果，他們於完成收集樣本後即可辦理入境手續。衞生署會安排他們乘坐專車前往位於酒店的衞生署等候檢測結果中心等候檢測結果。

然而，署方會因應設施的容量及當日下午抵港航班的人數靈活處理，有需要時即使在下午抵港的人士亦會安排留在臨時樣本採集中心等候檢測結果。
 
衞生署發言人提醒旅客，等候檢測結果的時間可能長達12小時或更久，旅客上機前應準備隨身帶備足夠數量的必需品。

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記者：陳梓蔚
 

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