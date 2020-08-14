【地獄廚房】老公嫌85元拖羅蓉飯太生　火機燒火灸拖羅蓉不果開火煎熟

▲ 丈夫嫌棄價值85元的拖羅蓉飯太生，結果拿入廚房煎熟。

疫情令不少以日本為第二鄉下的港人未能回鄉，享用日本美食，因此有港人會到日式超市選購日本魚生，裝扮回到家鄉。近日，有網民在社交媒體分享，到日式超市購買拖羅蓉，悉心裝飾希望丈夫享用日本美食，不料丈夫嫌棄拖羅蓉太生，欲以火機燒出火灸拖羅蓉，結果將拖羅蓉煎熟。

一名太太以「我老公唔錯，係愛啊」為名於Facebook專頁《Day Day Explode 日日爆》出帖文，分享日前於日式超市Donki購買價值85元的拖羅刺身飯，

好哋哋一碗拖羅蓉飯，我砌左好耐，老公拎去煎熟咗，佢話太生。

太太及後嘗試一口，味道似肉餅。

將拖羅蓉直接煎熟

太太再指，丈夫原本想以火機燒出火灸拖羅蓉，但她提醒丈夫，「火機唔係火槍呀，啲火向上㗎」。最後，丈夫拿起裝著拖羅蓉的飯碗直接入廚房，將拖羅蓉煎熟。

▲ 結果，丈夫將拖羅蓉煎熟再吃。（Daydayexplode 日日爆 Facebook）

不過，太太卻認為拖羅蓉味道不錯又有鮮味，覺得煎熟拖羅蓉有點浪費，她無奈表示，

點解要嘥左我啲拖羅，早知開罐油浸吞拿魚俾佢。

網民：日式變中式

帖文引來不少網民爆笑，「日式突然變中式，落啲蔥花，淋熱油，再chok 兩下豉油」及「好似魚檔買嘅魚肉餅」，也有網民認為是「暴殄天物」，「好彩只係拖羅蓉，如果俾人煎左我份大拖，我驚我同佢開拖」、及「點解咁浪費啊，佢唔想食咪煮個一丁囉」。

不過，亦有網民提醒，下次吃拖羅蓉時可加入切京蔥碎，「陣生味就會冇咗，易入口好多㗎」。

圖片及帖文內容獲「Day Day Explode 日日爆」授權轉載。

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責任編輯：梁節儀