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【食用安全】歐洲最大豬肉廠丹麥皇冠142名員工確診染疫　屠場停工產品於本港有售

食用安全 17:59 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

丹麥皇冠有142名員工確診，屠場停工。

歐洲最大豬肉廠丹麥皇冠（Danish Crown）於上周六（8日）宣布，有142名員工確診感染新冠肺炎，屠場關閉至少一周，所有員工已自我隔離。

丹麥皇冠表示，自從發現120人確診染疫後，再為早前通過檢測的員工進行複檢，結果發現有22人受感染，總確診人數為142人。為確保有效防止感染進一步蔓延，丹麥皇冠所有員工已自我隔離。丹麥皇冠的工廠位於哥本哈根西南部的靈斯泰茲，約有850名員工，每周最多可處理6.2萬隻豬。 

TOPick發現，百佳超市、惠康超市、HKTV mall等均有發售丹麥皇冠的產品。其中HKTV mall 發售15款丹麥皇冠急凍肉類產品，部份仍有存貨。

丹麥皇冠肉類產品於HKTV mall 有售。

 

丹麥皇冠香港分公司昨日（13日）於其facebook專頁就事件回覆網民查詢，表示：

所有現在於香港出售的產品都是6月或之前生產的，而該廠房會暫時關閉及暫停出口。根據世界衛生組織、歐盟、澳洲及新西蘭的食物安全風險評估機構資料，人類不太可能透過食物而感染2019 冠狀病毒, 詳情可以瀏覽食物安全中心網頁資料

本港食安中心跟進產品入口情況，詳情即睇【下一頁】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

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責任編輯：羅嘉欣

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