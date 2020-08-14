【新冠肺炎】郵政總部一名合約文職確診　8月5日最後一天上班

▲ 郵政總部有員工確診。 （資料圖片）

香港郵政今日（14日）表示，一名合約文職人員確診新冠肺炎，他於香港郵政總部3樓上班，負責文書處理工作，並無接觸公眾，其工作地點不對外開放。該員工最近一次上班日期為8月5日。

本港今新增48宗確診個案 另有約30宗初步確診

他是確診者的密切接觸者，已經入住檢疫中心並進行病毒測試，今日獲通知確診。該名員工最近沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。



郵政署得悉情況後，已聯絡衞生防護中心追尋及協助界定相關的密切接觸者。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。



香港郵政會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：吳卓峰