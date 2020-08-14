  • 30°C
香港時間 : 2020814日 (五) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】郵政總部一名合約文職確診　8月5日最後一天上班

社會 17:52 2020/08/14

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

郵政總部有員工確診。 （資料圖片）

香港郵政今日（14日）表示，一名合約文職人員確診新冠肺炎，他於香港郵政總部3樓上班，負責文書處理工作，並無接觸公眾，其工作地點不對外開放。該員工最近一次上班日期為8月5日。

本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診

他是確診者的密切接觸者，已經入住檢疫中心並進行病毒測試，今日獲通知確診。該名員工最近沒有外遊記錄，工作期間一直有佩戴口罩，於上班期間有進行體溫檢測，體溫正常。

郵政署得悉情況後，已聯絡衞生防護中心追尋及協助界定相關的密切接觸者。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括所有公共設施。

香港郵政會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今新增48宗確診個案　另有約30宗初步確診
【齊心抗疫】信和集團捐贈食品予基層人士　疫情下提供4萬份飯餐
今日 16:35
【齊心抗疫】信和集團捐贈食品予基層人士　疫情下提供4萬份飯餐
【兒童口罩】新世界首批30萬兒童口罩贈基層小朋友　延長自助提取計劃齊心抗疫
14:46 2020/07/28
【兒童口罩】新世界首批30萬兒童口罩贈基層小朋友　延長自助提取計劃齊心抗疫

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
11:48 2020/08/12
【奉子成婚】女友懷孕3個月趕辦婚禮　準新郎結婚前一日突知崩潰真相感無助
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步
09:49 2020/08/13
【小肥出櫃】接受陳志雲訪問公開性取向 小肥不再恐懼：是時候行這一步