【新冠肺炎】張竹君指駿洋邨未必交還　田北辰引政府高層消息：未有還邨時間表

▲ 駿洋邨至今仍有部分大廈，用作檢疫用途。 （資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）於每日疫情記者會稱，現時用作檢疫中心的駿洋邨，未必可以交還。公屋聯會要求食物及衞生局，盡快交代細節。

公屋聯會總幹事招國偉批評，有關說法違反政府原定交回單位的承諾及安排，也必引起有關屋邨居民極度不滿。聯會促請政府有關部門盡快作出交代，釋除居民疑慮。

實政圓桌立法會議員田北辰引述其消息稱，駿洋邨其中兩座樓宇7月中已歸還房署，已發信予準租戶，料8月底可陸續遷入。不過剩餘3座仍用作檢疫用途，至今仍有隔離人士遷入，他形容「嚇到成個人彈起」。

田引述政府高層稱，「誓神劈願」可以短期內交還屋邨餘下3座大廈，但無具體時間表，因亞博館及鄰近地皮有足夠地方用作檢疫。但田質疑當局未能於8月底交還餘下三座樓，擔心該邨同一時間有租戶入住，也有人同時進行檢疫，他批評荒謬，做法不能接受，違背檢疫中心應「遠離民居」的承諾。

田要求政府於8月15日前，停止讓隔離人士入邨。之後14天後，隔離人士全離開，並交還單位予房署，之後供其餘租戶分批入住。

TOPick正向食衞局提問，要求進一步交代。

駿洋邨料8月底首批入伙 合資格租戶可再獲6千元特惠津貼

房委會7月公布：最快8月底入伙

原先房委會7月宣布，7月底將停用駿洋邨作檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消毒。之後房委會將檢視屋邨狀況，盡快進行修繕驗收，務求盡早完成工程。

駿洋邨5座樓宇，共有4,800多個單位，而個別樓宇及單位需要修繕的情況不一。按現時最佳估計，駿洋邨會分兩批入伙。首批是駿時樓和駿湖樓，當時預計8月底開始陸續入伙。至於駿逸樓、駿爾樓及駿山樓，視乎情况或需要作較多修繕工作，因此或於10月底才陸續入伙。

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記者：吳卓峰