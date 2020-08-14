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【開心速遞】《愛回家》熊尚善Bonnie幾乎師徒決裂　林凱恩演繹小編劇之苦：讓堅持變得更珍貴

娛樂 18:42 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

林凱恩在《愛·回家之開心速遞》演繹小編劇的苦況。（取自facebook）

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（8月13日）劇情講林凱恩飾演Bonnie負責編寫電影《沒。明天》的劇本因商業決定，編劇改掛熊尚善（滕麗名飾）之名，令熊尚善與Bonnie兩師徒幾乎反目。

林凱恩在該集《愛·回家之開心速遞》的單元是主角，有頗多的發揮，不少網民留言表示林凱恩演出不俗。她亦在個人社交平台上載《開心速遞》劇照，並寫：

相信前方的路上，總會有不期而遇的溫暖。

也相信即使跌痛了，也是一種成長，讓你的堅持變得更珍貴更難得。

撰文 : TOPick柴犬出動

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