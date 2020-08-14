【開心速遞】《愛回家》熊尚善Bonnie幾乎師徒決裂 林凱恩演繹小編劇之苦：讓堅持變得更珍貴 娛樂 18:42 2020/08/14 分享： 熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 林凱恩在《愛·回家之開心速遞》演繹小編劇的苦況。（取自facebook） TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（8月13日）劇情講林凱恩飾演Bonnie負責編寫電影《沒。明天》的劇本因商業決定，編劇改掛熊尚善（滕麗名飾）之名，令熊尚善與Bonnie兩師徒幾乎反目。 林凱恩在該集《愛·回家之開心速遞》的單元是主角，有頗多的發揮，不少網民留言表示林凱恩演出不俗。她亦在個人社交平台上載《開心速遞》劇照，並寫： 相信前方的路上，總會有不期而遇的溫暖。 也相信即使跌痛了，也是一種成長，讓你的堅持變得更珍貴更難得。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【降魔的2.0】林凱恩演大肚婆感受孕婦辛酸 盼開輔導中心幫無助婦女 11:21 2020/05/15 【降魔的2.0】林凱恩演大肚婆感受孕婦辛酸 盼開輔導中心幫無助婦女 【開心速遞】陪走人生高低16年愛貓離世 何綺雲放不下傷痛：思念到無法呼吸 13:12 2020/07/23 【開心速遞】陪走人生高低16年愛貓離世 何綺雲放不下傷痛：思念到無法呼吸 【開心速遞】朱Ling佐治飛甩安仔阿孝組新CP 吳偉豪張明偉開Live合唱【有片】 13:45 2020/07/23 【開心速遞】朱Ling佐治飛甩安仔阿孝組新CP 吳偉豪張明偉開Live合唱【有片】 【降魔的2.0】癡情阿Ling崩潰殺馬季 林凱恩入行5年有望上位做一姐 10:24 2020/05/13 【降魔的2.0】癡情阿Ling崩潰殺馬季 林凱恩入行5年有望上位做一姐 【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢 不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】 13:12 2019/09/03 【她她她的少女時代】林凱恩代媽媽圓選美夢 不受父母離異影響：仍相信婚姻【有片】 林凱恩 滕麗名 開心速遞 電視劇 TVB 編劇 娛樂人物職業 演員