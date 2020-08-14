【不怕輸贏】帶隊遠征國際賽無懼包尾「食塵」　滾軸溜冰港將教接班人要輸得起

▲ 袁嘉曦（Doon）開辦滾軸溜冰學校培育接班人，並身教學生要輸得起。

不少運動員退役後都投身教練行業，以自己的專業訓練體壇新星。35歲的前香港速度滾軸溜冰運動員袁嘉曦（Doon）開辦滾軸溜冰學校，培育接班人，他仍然參加國際賽事自我增值，同時身教學生要輸得起。

Doon過去是速度滾軸溜冰港隊代表，也曾為英國國家隊出賽。脫離港隊及英國國家隊後，他一方面專注發展卓嘉單線滾軸溜冰學校，另一方面到世界各地參加國際賽，並帶著學員出賽累積經驗。他坦言︰

如果你想教好學生，一定要繼續在這個運動領域裡打拼，參加比賽去增值自己。

▲ Doon不時到世界各地參加滾軸溜冰比賽，教好學生之餘亦自我增值。（陳靜儀攝）

海外比賽甘願「食塵」吸取經驗

15歲的梁詠軒和12歲的廖俊羲都是Doon的學生，詠軒就讀位於東區的衞理中學，新學年將升讀中四，至於俊羲則將於將軍澳直資的保良局羅氏基金中學升讀中二。Doon指他們的滾軸溜冰成績，在本地同齡組別中數一數二。

詠軒6歲半開始接觸滾軸溜冰，隨著滾軸溜冰技術成熟，他開始參加國際比賽吸收經驗。去年4月他在Doon帶隊下，遠赴德國參加「Arena Geisingen International」，他表示︰

這可說是全世界最高水平的滾軸溜冰比賽，即使去到落後『食塵』都值得。

▲ 梁詠軒憶述小時候曾與人打架，自從投入滾軸溜冰運動，學會站在別人角度易地而處。（陳靜儀攝）

Doon解釋，大部分滾軸溜冰比賽主要分18歲以上或以下的組別，而這項德國賽事卻細分不同年齡組別，以3年為一組，能與接近年齡的參賽者較量。他說外國賽事雲集世界猛人，即使去到落後「食塵」也是難得經驗，他又分享自己的經驗︰

我現在與18歲的年輕人鬥跑，怎會贏得過他們，不過就是想身教學生別怕輸。

▲ 滾軸溜冰並非一人運動，當中接力賽就考驗團體合作精神。（相片由受訪者提供）

曾為運動成績停滯不前氣餒

自4歲半學滾軸溜冰的俊羲，6歲起由Doon指導，遇上比賽，他們一周五天都要受訓。他難忘去年7月赴海外參加英國全國速度滾軸溜冰錦標賽，在分組賽中獲得四項排名第二的殊榮，他有感歐洲人較大隻，亞洲人身型略為輸蝕，但無阻他去挑戰。只是做任何事也有遇上樽頸位的時候，俊羲憶述︰

兩年前突然覺得自己一直『踩』下去，速度沒加快、時間沒突破，感覺停滯不前。

▲ 廖俊羲認為滾軸溜冰訓練，最辛苦是練體能。（陳靜儀攝）

俊羲的爸爸不時陪伴獨生子訓練，默默支持他走過低潮。爸爸認為小朋友投入一種運動，會不知不覺啟發體育精神，變得堅毅，亦能容易處理個人情緒。他不介意兒子比賽的結果，深感過程與經驗比輸贏重要。

作為教練及運動員，Doon當然曾有相似經歷，明白「每個人都有被『卡』著的日子」，唯一的方法就是繼續做好自己，不停練習再練習，最終靠自己走出樽頸。

▲ 在國際賽面對各國參賽者，學生慢慢學會不要怕輸。（相片由受訪者提供）

經營困難幸獲家長學生支持

受新冠肺炎疫情影響，各行各業都陷入困境，Doon經營的滾軸溜冰學校亦面對難關，只能自己不出糧，靠積蓄撐下去。

疫情下生意慘烈，望住場地一個人也沒有，曾經想過結束滾軸溜冰學校……

▲ Doon既是教練，也像大師兄般，與學生分享出戰比賽經驗。（陳靜儀攝）

他慶幸身邊有一班支持他的家人、朋友，還有學生和家長，令他重新振作。Doon透露有家長不停向他購入滾軸溜冰裝備，即使孩子尚未用得上，又預約私人一對一訓練，只為用行動實際支持他經營下去。

Doon對滾軸溜冰運動仍然充滿熱誠，雖然在香港未能成為主流運動，但他希望有朝一日將滾軸溜冰普及化。

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記者︰駱秀玲