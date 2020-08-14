涉8.31太子站藏彈弓判監1年 文員申保釋候上訴被拒 

▲ 文員鍾日祺涉8.31太子站藏彈弓等物品，今於九龍城裁判法院被判監1年。(經濟日報記者攝))

去年8.31晚上太子站發生衝突，33歲文員涉在站內攜有彈弓、48粒螺絲帽及對講機等，早前否認管有攻擊性武器罪及無牌管有無線電通訊器材器具2罪，今（14日）於九龍城裁判法院被裁定兩罪罪名成立。裁判官指彈弓及螺絲帽可互相配合使用，被告另帶有鐳射筆及適合打鬥時穿著的防護裝備，推論他必然是用作傷人，而雖然被告與太子站內事件無關，但單純管有涉案物品已十分嚴重，判監1年及罰款5,000元。辯方申請保釋等候上訴被拒，被告即時入獄。

被告鍾日祺（33歲），報稱文員，早前否認1項管有攻擊性武器罪及1項無牌管有無線電通訊器材器具罪。控罪指被告於2019年8月31日，在港鐵太子站內月台攜有攻擊性武器，即1個彈弓、48粒螺絲帽及1支鐳射筆，以及2部對講機。

裁判官鄭念慈裁決時指，控方無證據證明被告曾經參與太子站發生的事件，或被告知道有事發生而趕往現場，控方呈上3條片段只能解釋為何有警察到場。警員在被告身上搜出的彈珠及螺絲帽均不可單獨使用，但兩者可互相配使用，可射凹5米外的層板，有一定的殺傷力。而在背包搜出的鐳射筆，可發出擊光照射至60米，若照射眼睛亦可傷人，加上背包內有護目鏡、護膝、防護背心及頭盔等防護裝備，完全適合與人打鬥時使用，推論他管有涉案物品必然是用作傷人。

裁判官續指，被告的胞弟早前供稱，他與被告在父親於國內開設的廠房工作，螺絲帽及鐳射筆與其銷售的儀器有關，但裁判官考慮到案發時間及被告衣物，不相信涉案物品是被告帶往工作，或用以見客之用。

對於胞弟供稱，兩人當晚乘坐到太子站的列車停駛，兩人已決定折返青衣住所，但裁判官認為若說法屬實，被告當時理應跟隨胞弟往上一層離去，不可能繼續留在案發的月台，故不接受被告留在月台，是為了與人聊天或查問發生何事的說法，更指說法不盡不實。裁判官又指，涉案對講機是其於國內工作時使用，故裁定他案發時管有該對講機與其工作無關，裁定兩項罪名成立。

裁判官判刑時指，雖然被告與太子站內事件無關，但單純管有涉案物品已是十分嚴重的情節，包括可遠距離攻擊，造成嚴重傷害，裁判官就兩項控罪，分別判監1年及罰款5,000元。辯方申請保釋等候上訴被拒，被告即時入獄。

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記者：林欣樂