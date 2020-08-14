【新冠肺炎】九龍醫院延續護理病房女護士初步確診　至少3人曾跟患者用膳

▲ 九龍醫院稱，延續護理病房的一名女護士初步確診。（資料圖片）

九龍醫院延續護理病房1名女護士，昨日（13日）初步確診新冠肺炎，目前在將軍澳醫院進行隔離治療，情況穩定。她的最後上班日期是8月11日。

患者8月12日接獲衞生防護中心通知，其母親為新冠肺炎確診患者，她因家居接觸亦被界定為密切接觸者。她在當日早上因喉嚨痛及發燒等徵狀，曾到基督教聯合醫院急症室求診，並於昨日（13日）初步確診。

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醫院感染控制組已立即進行接觸追蹤調查，該名護士在病房主要負責日常的臨床及護理工作。她於工作期間有穿着合適的個人防護裝備及注意手部衞生，在最近兩星期沒有因工作而曾接觸確診病人，或進行高風險醫療程序。



醫院根據接觸追蹤調查，初步確定3名同一病房的職員，曾與該名護士用膳，當中一名職員被列為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫。另外兩名職員被界定為非密切接觸者，需要接受28日醫學監察。至今沒有病人被列為密切接觸者。



為審慎起見，醫院已安排病房內24名病人，以及曾在同一病房與該名護士共事的職員，進行病毒測試，全部測試結果呈陰性。醫院已經徹底清潔消毒該病房，院方會繼續密切監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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責任編輯：吳卓峰