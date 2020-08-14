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【烹飪教煮】5分鐘簡易豉油王炒麵　大廚：不黐鑊記得用筷子【有片】

休閒 19:49 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

要炒出美味的豉油王炒麵，記得用筷子。 (陳偉能 攝)

限聚令依然生效，大家未能外出晚飯，但又不想花太多時間做晚餐，可以考慮炒一個豉油王炒麵，材料易買，只需麵、芽菜、韭王、洋蔥及豉油等，5分鐘即炒成。TOPick請來鴻星酒家主廚何寶龍師傅，教大家炒出一道麵質爽口及惹味的豉油王炒麵。

何寶龍師傅先跟大家分享豉油王炒麵的貼士：

1.　最好用平底鑊，因鑊面較闊身，方便把麵炒鬆，麵條不會黐在一起。

2.　可不用鑊鏟，改用筷子炒，方便把麵條鬆開。

3.　芽菜要最後才落，因它易出水，太早落會令麵條變腍。

4.　想惹味一點，除了下豉油外，還可加老抽及美極吊味，味道會更佳。

材料分量：

  • 麵餅　2個
  • 蒜蓉　少許
  • 乾蔥片　少許
  • 洋蔥　20克
  • 蔥　20克
  • 雞粉　半茶匙
  • 糖　半茶匙
  • 美極　1茶匙
  • 生抽　1茶匙
  • 老抽　2茶匙
  • 芽菜　80克
  • 韭王　20克

步驟：

1.　先燒熱水，加少許油，再下麵餅，以筷子把它鬆開，大約煮20-30秒。

用滾水煮麵餅約20秒。(陳偉能 攝)

2.　把麵撈起，讓它流出水份。攤凍後可用來炒，備用。

3.　爆香蒜蓉、乾蔥片及洋蔥，炒到有小小金黃色，便可下麵。

先用洋蔥、蒜蓉及乾蔥片起鑊，麵條會更惹味。(陳偉能 攝)

4.　在炒麵期間，可加少少油，炒出來的麵會更香。

在炒麵期間，加入少許油，麵條會更香滑。(陳偉能 攝)

5.　加蔥，再順序落雞粉、糖、美極，炒一會。

6.　下生抽及老抽再炒。

7.　最後加入芽菜，炒至軟身，便可落韭王，略炒後便可上碟。

芽菜及韭王要最後才落。(陳偉能 攝)

 (陳偉能 攝)

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任編緝：羅嘉欣

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