【烹飪教煮】5分鐘簡易豉油王炒麵　大廚：不黐鑊記得用筷子【有片】

▲ 要炒出美味的豉油王炒麵，記得用筷子。 (陳偉能 攝)

限聚令依然生效，大家未能外出晚飯，但又不想花太多時間做晚餐，可以考慮炒一個豉油王炒麵，材料易買，只需麵、芽菜、韭王、洋蔥及豉油等，5分鐘即炒成。TOPick請來鴻星酒家主廚何寶龍師傅，教大家炒出一道麵質爽口及惹味的豉油王炒麵。

何寶龍師傅先跟大家分享豉油王炒麵的貼士：

1. 最好用平底鑊，因鑊面較闊身，方便把麵炒鬆，麵條不會黐在一起。

2. 可不用鑊鏟，改用筷子炒，方便把麵條鬆開。

3. 芽菜要最後才落，因它易出水，太早落會令麵條變腍。

4. 想惹味一點，除了下豉油外，還可加老抽及美極吊味，味道會更佳。

材料分量：

麵餅 2個

蒜蓉 少許

乾蔥片 少許

洋蔥 20克

蔥 20克

雞粉 半茶匙

糖 半茶匙

美極 1茶匙

生抽 1茶匙

老抽 2茶匙

芽菜 80克

韭王 20克

步驟：

1. 先燒熱水，加少許油，再下麵餅，以筷子把它鬆開，大約煮20-30秒。

▲ 用滾水煮麵餅約20秒。(陳偉能 攝)

2. 把麵撈起，讓它流出水份。攤凍後可用來炒，備用。

3. 爆香蒜蓉、乾蔥片及洋蔥，炒到有小小金黃色，便可下麵。

▲ 先用洋蔥、蒜蓉及乾蔥片起鑊，麵條會更惹味。(陳偉能 攝)

4. 在炒麵期間，可加少少油，炒出來的麵會更香。

▲ 在炒麵期間，加入少許油，麵條會更香滑。(陳偉能 攝)

5. 加蔥，再順序落雞粉、糖、美極，炒一會。

6. 下生抽及老抽再炒。

7. 最後加入芽菜，炒至軟身，便可落韭王，略炒後便可上碟。

▲ 芽菜及韭王要最後才落。(陳偉能 攝)

▲ (陳偉能 攝)

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任編緝：羅嘉欣