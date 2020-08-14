【烹飪教煮】5分鐘簡易豉油王炒麵 大廚：不黐鑊記得用筷子【有片】
休閒 19:49 2020/08/14
限聚令依然生效，大家未能外出晚飯，但又不想花太多時間做晚餐，可以考慮炒一個豉油王炒麵，材料易買，只需麵、芽菜、韭王、洋蔥及豉油等，5分鐘即炒成。TOPick請來鴻星酒家主廚何寶龍師傅，教大家炒出一道麵質爽口及惹味的豉油王炒麵。
何寶龍師傅先跟大家分享豉油王炒麵的貼士：
1. 最好用平底鑊，因鑊面較闊身，方便把麵炒鬆，麵條不會黐在一起。
2. 可不用鑊鏟，改用筷子炒，方便把麵條鬆開。
3. 芽菜要最後才落，因它易出水，太早落會令麵條變腍。
4. 想惹味一點，除了下豉油外，還可加老抽及美極吊味，味道會更佳。
材料分量：
- 麵餅 2個
- 蒜蓉 少許
- 乾蔥片 少許
- 洋蔥 20克
- 蔥 20克
- 雞粉 半茶匙
- 糖 半茶匙
- 美極 1茶匙
- 生抽 1茶匙
- 老抽 2茶匙
- 芽菜 80克
- 韭王 20克
步驟：
1. 先燒熱水，加少許油，再下麵餅，以筷子把它鬆開，大約煮20-30秒。
2. 把麵撈起，讓它流出水份。攤凍後可用來炒，備用。
3. 爆香蒜蓉、乾蔥片及洋蔥，炒到有小小金黃色，便可下麵。
4. 在炒麵期間，可加少少油，炒出來的麵會更香。
5. 加蔥，再順序落雞粉、糖、美極，炒一會。
6. 下生抽及老抽再炒。
7. 最後加入芽菜，炒至軟身，便可落韭王，略炒後便可上碟。
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任編緝：羅嘉欣