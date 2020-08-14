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【港區國安法】Google終止港府索取用戶數據要求　警方：會按相關法例提出要求

社會 19:48 2020/08/14

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警方稱，只會於執行職務有必要時，並按照與職務相關的法例、既定的程序或守則行事提出要求。（資料圖片）

《港區國安法》在香港實施逾月，互聯網搜尋巨擎Google發聲明稱因為國安法，停止直接回應香港當局要求索取用戶數據的要求。有外媒報道指，Google昨日（13日）已通知香港警方，須透過與美國的《司法互助條約》提出數據請求，其中需要透過請求美國司法部處理，或需要數星期甚至數月時間，等同將香港當成內地處理。

香港警方表示，在調查各類型案件時，會向有關人士／機構（包括服務供應商）要求提供資料或作出配合。此類型要求涉及防止及偵查罪行以及執行法例，警方只會於執行職務有必要時，並按照與職務相關的法例、既定的程序或守則行事，包括遵守《個人資料（私隱）條例》的規定及有關的守則／指引而提出。

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責任編輯：蘇文軒

港區國安法 Google 罪行 美國司法部

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