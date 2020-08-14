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兩男疑相約於尖沙咀酒店尋死　1死1無礙

社會 20:10 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

案發酒店位於尖沙咀。（曾秋文攝）

兩名24歲及25歲男子懷疑相約於尖沙咀一間酒店尋死，一人死亡，另一人無大礙。

警方於今日（14日）接獲報案，指酒店一個房間內有人昏迷不醒，救護員到場後發現1名25歲男子不治，另一名24歲男子則無大礙。

警方初步調查相信，事件有可疑，並封鎖現場及酒店附近範圍調查，懷疑二人相約到酒店自殺。

警員在現場調查。（曾秋文攝）

防止自殺求助熱線

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)
  • 東華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話
  • 協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話
  • 社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）
  • 醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話
  • 賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

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記者：曾秋文

酒店 尖沙咀 自殺

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