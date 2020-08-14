兩男疑相約於尖沙咀酒店尋死　1死1無礙

▲ 案發酒店位於尖沙咀。（曾秋文攝）

兩名24歲及25歲男子懷疑相約於尖沙咀一間酒店尋死，一人死亡，另一人無大礙。

警方於今日（14日）接獲報案，指酒店一個房間內有人昏迷不醒，救護員到場後發現1名25歲男子不治，另一名24歲男子則無大礙。

警方初步調查相信，事件有可疑，並封鎖現場及酒店附近範圍調查，懷疑二人相約到酒店自殺。

▲ 警員在現場調查。（曾秋文攝）

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醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/ 中文(廣東話、普通話)、英文

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記者：曾秋文