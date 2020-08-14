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【酒店下午茶】唯港薈推Häagen-Dazs™香檳下午茶任食雪糕杯　8月份預訂可享9折優惠【附優惠詳情】

精明消費 22:41 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Häagen-Dazs™及Champagne Louis Roederer的特色下午茶將於8月17日登場！（王芷瑩攝）

雖然踏入初秋，但是天氣仍然炎熱，雪糕下午茶就適合大家了！唯港薈聯同Häagen-Dazs™及Champagne Louis Roederer推出下午茶，甜點以多款雪糕製成；鹹點則以香檳作基調。下午茶加上乾冰的效果，整個造型既可愛，又夢幻！

（王芷瑩攝）

這下午茶聯乘的兩個品牌都具備的水果元素作靈感，大家可一次過品嚐Häagen-Dazs™多款經典口味雪糕，再配搭芳香和新鮮果味的Champagne Louis Roederer Brut Premier入饌的鹹點，體驗冰涼清新的感覺！

甜點陣容（王芷瑩攝）

5款甜點包括椰子白朱古力雲呢拿雪糕、杏仁朱古力脆皮黑朱古力雪糕、芒果雪糕配百香果朱古力外層、哈密瓜雪糕及士多啤梨朱古力醬蘸士多啤梨雪糕。每款甜點外脆內軟，造型精緻，而哈密瓜及士多啤梨雪糕更模擬真實水果的外觀，打卡一流！

5款法式鹹點包括水晶香檳啫喱配魚子醬、煙三文魚香檳凍批、香檳啫喱鴨肝醬、粉紅香檳血瑪莉伴辣蝦及香檳忌廉燴磨菇，Brut Premier香檳的芳香和新鮮果味頓時四溢。

其中4款法式鹹點。（王芷瑩攝）

除此之外，大堂餐廳GREEN亦為每位惠顧此下午茶的客人提供一杯白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳。大家吃過下午茶後，如「未夠喉」，還可任食Häagen-Dazs™迷你雪糕杯，性價比強！

白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳（王芷瑩攝）

凡於8月31日或之前透過Hotel ICON預訂這下午茶，並於9月30日或之前用餐則可享早鳥優惠9折。

Häagen-Dazs™ x Champagne Louis Roederer下午茶詳情

供應日期：2020年8月17日（一）至11月1日（日）

供應時間：首輪：下午3時至5時；次輪：下午5時至晚上7時（根據政府防疫措施會作出調整）

價錢︰HK$348／位；HK$628／兩位（另收加一服務費）

地點︰尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

查詢或預訂︰3400 1300

網上預訂請【按此

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責任編緝：王芷瑩

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