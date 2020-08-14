霍啟剛變身KOL　和太太郭晶晶街市買餸獲讚貼地

▲ 霍啟剛開設Youtube頻道。（短片截圖）

早前報名參選立法會體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛，近期不時在社交平台分享和業界不同人士交流的情況，今日更開設Youtube Channel，謂要試下做KOL（Key Opinion Leader）。第一條片就是霍啟剛拿著環保袋到街市買餸。

霍啟剛說，因為抗疫，多留在家中吃飯，時不時就會去街市買餸。片段中所見，霍啟剛熟門熟路，第一站去買蘋果準備做沙律，老闆娘拿膠帶出來時，霍啟剛即刻拿出自己的環保袋，謂「唔使膠袋」，之後又買了青紅蘿蔔。

見到柳州名物螺獅粉時，霍啟剛忍不住拿上手研究了許久又放下，原來霍啟剛發現鹽分高，為了健康，只好放棄，直言「好食是有代價的。」

有市民在其社交網站下留言，稱成日在街市見到霍啟剛，見到環保袋就知道霍啟剛在，又謂欣賞霍啟剛和太太郭晶晶都沒架子，次次打招呼都是「笑笑口」，形容其為「最貼地富三代」。

而霍啟剛的Youtube頻道1小時內已有接近百人訂閱，有市民表示想看霍啟剛煮飯，霍啟剛回覆讓大家「期待下」；有人謂想看郭晶晶，霍啟剛則讓大家繼續留意，說不定郭晶晶之後會出現。