【限聚令】酒吧重開無期　業界促港府推第三輪防疫抗疫基金

▲ 酒吧業界促港府推第三輪防疫抗疫基金。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎每日確診病例仍處於高雙位數水平，「限聚令」及指定場所「停業令」等措施仍生效，有酒吧業界憂復業無期，促港府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，支援業界。

香港酒吧業協會表示，因應第三波疫情還未穩定，若政府現在「鬆綁」讓業界復業，不但未能有效幫助業界生意，還會令本地疫情加速惡化，惟酒吧業面對未來仍復業無期，憂出現結業潮，協會促請政府現在應盡快先推出第三輪抗疫基金，幫助業界面對難關。

協會同時政府立例要求全港業主於酒吧停業期間能夠象徵式收租，共同為香港抗疫出一分力，亦可令酒吧業得以生存下去。

【新冠肺炎】7月約2萬旅客訪港按年跌99.6% 旅發局擬推「Open House Hong Kong」促銷宣傳計劃吸客

【新冠肺炎】7月機場客運量錄9.6萬人次按年跌98.6% 貨運量按年減7.3%

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩