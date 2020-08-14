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【限聚令】酒吧重開無期　業界促港府推第三輪防疫抗疫基金

社會 20:56 2020/08/14

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

酒吧業界促港府推第三輪防疫抗疫基金。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎每日確診病例仍處於高雙位數水平，「限聚令」及指定場所「停業令」等措施仍生效，有酒吧業界憂復業無期，促港府盡快推出第三輪防疫抗疫基金，支援業界。

香港酒吧業協會表示，因應第三波疫情還未穩定，若政府現在「鬆綁」讓業界復業，不但未能有效幫助業界生意，還會令本地疫情加速惡化，惟酒吧業面對未來仍復業無期，憂出現結業潮，協會促請政府現在應盡快先推出第三輪抗疫基金，幫助業界面對難關。

協會同時政府立例要求全港業主於酒吧停業期間能夠象徵式收租，共同為香港抗疫出一分力，亦可令酒吧業得以生存下去。

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記者：陳曉瑩

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