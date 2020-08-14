【新冠肺炎】下周一起運輸業病毒檢測服務將擴展至專營巴士公司及街渡營辦商等

▲ 為運輸業提供的2019冠狀病毒病檢測服務，將擴展至專營巴士公司、街渡營辦商、指定駕駛學校、駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校的僱員，以及私人駕駛教師。（經濟日報資料圖片）

運輸署今日（14日）表示，為加強防疫抗疫工作，由下星期一（17日）起，自七月中開始為運輸業提供的2019冠狀病毒病檢測服務，將擴展至專營巴士公司、街渡營辦商、指定駕駛學校、駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校的僱員，以及私人駕駛教師。

專營巴士公司僱員方面，檢測承辦商會由8月17日起，向各專營巴士公司提供檢測套裝，有關公司會安排向其僱員派發及收集檢測套裝，並會安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。



街渡營辦商及其僱員則可於8月18日及19日，在指定時段攜同職員證或營辦商發出的信函，以及有效香港居民身份證，到指定檢測套裝派發點即場登記及索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後盡快將樣本瓶交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。



而持有有效執照的私人駕駛教師，或持有由駕駛改進學校／公共小巴司機職前訓練學校發出的職員證或信函的員工，可攜同上述證明文件連同有效香港居民身份證於8月20日及21日，在指定時段到指定檢測套裝派發點即場登記及向檢測承辦商索取檢測套裝，並在自行採集咽喉拭子樣本後盡快將樣本瓶交回收集點，檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測。



檢測承辦商亦會向指定駕駛學校提供檢測套裝，有關學校會安排向其駕駛教師及僱員派發及收集檢測套裝，並會安排檢測承辦商收集員工的樣本瓶以進行檢測。



署方表示，檢測屬自願性質，費用全免。檢測承辦商不會備存參與者的個人資料。若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署。如檢測樣本的序號屬街渡營辦商、駕駛改進學校或公共小巴司機職前訓練學校的僱員，或私人駕駛教師，署方會將有關參與者的資料轉交衞生防護中心跟進；如檢測樣本的序號屬專營巴士公司或指定駕駛學校的員工，運輸署會通知有關公司將其員工的資料直接交予衞生防護中心跟進。



每名參與者只可透過計劃做一次檢測。運輸署呼籲專營巴士公司、街渡營辦商、指定駕駛學校、駕駛改進學校、公共小巴司機職前訓練學校的僱員，以及私人駕駛教師積極參加檢測，保障公眾健康及減低社區傳播的風險。

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責任編輯：洪芷晴