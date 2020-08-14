【新冠肺炎】民政總署社區檢測計劃已收回逾3萬份樣本　山景邨一名居民確診

▲ 民政總署於8月7日起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃的範圍。（經濟日報資料圖片）

民政總署於8月7日起擴大2019冠狀病毒病社區檢測計劃的範圍，截至今日（14日），已於黃大仙區慈愛苑；觀塘區彩福邨、坪石邨、啟業邨、彩霞邨；屯門區山景邨及蝴蝶邨部分樓宇；油尖旺區創德樓和中原樓完成派發採樣套裝及收回樣本，共收回約28,000份樣本。



另外，就8月11日公布進行社區檢測的22幢樓宇及屋邨，各區民政處和夥拍的慈善團體和社會服務機構已完成收回樣本的大廈或屋邨，包括油尖旺區大同新邨大公樓、黃大仙區竹園北邨松園樓、沙田區美林邨美楓樓及顯徑邨顯慶樓，共收回約3,000份樣本。檢測承辦商正就收回的樣本進行檢測，目前有一個個案經衞生署公共衞生檢測中心覆檢後被確定為陽性，確診人士屬山景邨居民。



民政總署發言人表示，是次擴大檢測計劃成功識別了隱藏於社區內的受感染人士，可見社區檢測對於盡早識別、隔離和治療病患者有其作用，是抗疫的重要一環。



署方又指，各相關民政處將於未來數天於屯門區蝴蝶邨及其餘的大廈／屋邨派發和收集樣本。民政總署呼籲有關居民積極參與檢測，以及早截斷社區內隱形傳播鏈，為共同抗疫出一分力。

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責任編輯：洪芷晴