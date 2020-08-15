嶺大中大教學體驗評分蟬聯八大榜首　城大評分遜去年排榜尾

▲ 嶺南大學及中文大學分別在「教學體驗」及「整體學習環境」兩項學生評分，連續兩年居於榜首。（資料圖片）

大學教育資助委員會去年與八大簽訂三年期「大學問責協議」，最新報告反映，嶺南大學及中文大學分別在「教學體驗」及「整體學習環境」兩項學生評分，連續兩年居於榜首；城市大學在上述兩項指標分數均低過去年，位列榜尾。

據教資會最新發表8間資助大學在五大範疇表現報告，提供2018/19學年本科生對教與學質素的評分，嶺大在「教學體驗所獲質素及價值滿意度」連續兩年獲3.83分（5分為滿分），屬八大之冠，中大以3.81分緊隨其後。

「整體學習環境滿意度」方面，中大則以4.07分稱冠，按年增0.07分，嶺大則按年減0.04分至3.91分，屈居第二。

嶺大校長鄭國漢對結果表示欣喜，指嶺大連續第2年在教學質素滿意度獲最高評分，充份證明大學的教與學質素深得學生肯定，指嶺大是亞洲首屈一指的博雅大學，會繼續努力培育未來領袖，貢獻社會。

報告未反映過去半年網上教學表現，嶺大校方稱新學年網上教學新常態下，會與海外名牌大學合辦網上實時講座，以豐富學生學習體驗。

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城市大學則在上述兩項指標分別以3.38分及3.26分位列榜尾，兩項評分均低過上一學年。

城大回應指，個別大學相關調查取樣時間、對象及回應率等有顯著差異，認為各校調查性質不同、無從比較，城大發言人強調秉持「教研合一」，致力提供優質教學。

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記者：馮琪雅