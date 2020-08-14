【酒店優惠】半島酒店推限時雙人美食住宿優惠　$2,682食足3餐及入住豪華客房【內附優惠碼】

▲ HK$2,682可入住豪華客房及食足3餐！（圖片由半島酒店提供）

香港半島酒店最近頻頻推出住宿優惠，今次再推出「味遊半島」度假禮遇，大家可於客房內或大堂茶座食足3餐（早餐、午餐或下午茶及晚餐），價格由每晚2,682港元兩位起，淨食已回本！

半島酒店今日（14日）至8月31日推出「味遊半島」度假禮遇，客人以2,682港元（每房每晚兩位用）入住豪華客房，或由4,882港元起（每房每晚兩位用）入住酒店的不同套房房型。

大家亦可於大堂茶座享受雙人早餐、於客房內品嚐雙人三道菜晚餐菜譜及於大堂茶座享受雙人午餐菜譜或雙人經典下午茶。此外，每次入住，客人更可免費獲贈歡迎禮！

▲ 大堂茶座（圖片由半島酒店提供）

以上禮遇已包括10%服務費，即是平均每人只需1,341港元便可入住半島酒店及食足3餐。本來淨住已十分超值，現在還包3餐，可謂淨食已回本！有興趣的大家可以優惠碼 「PHKTATC」到官網預訂或查詢詳情。

預訂期限：即日起至2020年8月31日

入住期限：即日起至2020年10月31日

午餐及晚餐菜單請【按此】

預訂方法請【按此】

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責任編緝：王芷瑩