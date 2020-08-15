大學迎新改網上虛擬遊社區　夥牛津辦網上講座豐富學習體驗

▲ 八大將於本月底起陸續開學，全部續以網上授課。（資料圖片）

大學聯招已於日前放榜，有大學將舉辦「虛擬遊社區」等網上活動迎接新生，而隨著各大學於8月底起陸續開學，除個別院校實驗課及實習將因應情況舉辦，八大將主要採網上授課，有大學擬與海外名牌大學合辦網上實時講座，以豐富學生學習體驗。

按八大昨（14日）回覆表示，將維持早前公布的開學日期。城大將於8月31日率先開學；港大稱9月1日開學至21日的首三周，所有課堂基本只以網上形式進行，開學後將公布其後的授課安排；其餘6間大學包括中大、科大、理大、浸大、教大及嶺大均將於9月7日開學。

5間大學包括科大、理大、教大、嶺大及城大均表明第一學期以網上授課，多校亦指直至疫情穩定或另行通知，再考慮恢復面授課堂或混合教學等。

不過，中大稱有「充分理據」須作特別教學安排的實驗室或實習為本等課程，可視乎情況作特殊考慮；理大亦指必須回校進行的的臨床技能培訓及實驗課等，則視乎疫情而決定是否如期進行；城大稱部分實驗課及實習將由有關學術部門決定是否同時設面授課節。

迎新活動改網上進行 網上虛擬遊社區

教學質素方面，嶺大副校長莫家豪指疫情或影響教育質素，因新學年網上教學成主流，會與英國牛津大學及澳洲雪梨大學等多間名校教授合辦網上實時講座，如疫情緩和可復課，會考慮辦短期密集的增潤面授課及海外短期交流。

科大則稱年初設網上意見收集平台，早前顯示逾7成學生對課堂安排及質素感滿意，校方將繼續為教員提供支援及指引以進一步改善學生學習體驗。中大早前稱會在電子教學持續投入資源，有信心網上教學能達至預期成果。

至於迎新活動，普遍院校稱大部分以至全部迎新活動改以網上進行，港大稱個別學生團體歡迎活動可視乎疫情以小組方式進行，該校與浸大及城大均指明開學禮會移師網上舉行。

科大稱校方或學生組織將籌備「虛擬導覽」帶領新生遊歷香港社區，教大將培訓百多名「組爸」、「組媽」在本月底聯絡新生分享大學生活經驗。

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記者：馮琪雅