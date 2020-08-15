【新冠肺炎】 新增12間食肆曾有確診人士到訪　包括銅鑼灣UCC Coffee及沙田BRICK LANE Deli

▲ 新增12間食肆曾有確診人士到訪

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港昨日（14日）新增48宗確診個案，另有約30宗初步確診。當中37宗與早前個案有關，其中9宗為源頭不明個案。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，再有12間食肆曾有確診者到訪，足跡遍佈港九新界，包括大家樂、大快活及2間麥當勞。

據衞生防護中心的更新，新增12間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

中西區 豐盛大廈 張三 （8月3日） #3649

灣仔 跑馬地馬場會員看台第2座 Hong Kong Kitchen （8月3日） #3937

灣仔 國泰大廈 麥當勞 （8月12日） #4296

灣仔 銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop （8月12日） #4296

東區 杏花新城 麥當勞 （8月12日） #4304

九龍

油尖旺 翠園大樓（二期）聰記車仔麵 （8月4日） #4047

九龍城 土瓜灣道78A號 漢寶酒樓 （8月10日） #4187

油尖旺 奧柏·御峯 彩翠軒酒家 （8月12日） #4294

新界

沙田 新城市廣場 BRICK LANE Deli （8月6日） #3910

元朗 T Town South 大家樂 （8月6日） #4145

葵青 德昌大廈 兄弟快餐廳 （8月7日） #4154

屯門 良景商場 大快活 （8月12日） #4308

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責任編輯：黃泳欣