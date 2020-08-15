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【新冠肺炎】 新增12間食肆曾有確診人士到訪　包括銅鑼灣UCC Coffee及沙田BRICK LANE Deli

健康 10:26 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增12間食肆曾有確診人士到訪

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港昨日（14日）新增48宗確診個案，另有約30宗初步確診。當中37宗與早前個案有關，其中9宗為源頭不明個案。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，再有12間食肆曾有確診者到訪，足跡遍佈港九新界，包括大家樂、大快活及2間麥當勞。

據衞生防護中心的更新，新增12間食肆曾有確診者到訪，名單如下：

香港（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

  • 中西區 豐盛大廈 張三  （8月3日） #3649
  • 灣仔 跑馬地馬場會員看台第2座 Hong Kong Kitchen （8月3日） #3937
  • 灣仔 國泰大廈 麥當勞 （8月12日） #4296
  • 灣仔 銅鑼灣廣場一期 UCC Coffee Shop （8月12日） #4296
  • 東區 杏花新城 麥當勞 （8月12日） #4304

九龍

  • 油尖旺 翠園大樓（二期）聰記車仔麵 （8月4日） #4047
  • 九龍城 土瓜灣道78A號 漢寶酒樓 （8月10日） #4187
  • 油尖旺 奧柏·御峯 彩翠軒酒家  （8月12日） #4294

新界

  • 沙田 新城市廣場 BRICK LANE Deli  （8月6日） #3910
  • 元朗 T Town South 大家樂 （8月6日） #4145
  • 葵青 德昌大廈 兄弟快餐廳 （8月7日） #4154
  • 屯門 良景商場 大快活 （8月12日） #4308

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：黃泳欣

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