【抗疫前線】印度裔護士留守隔離病房 用家鄉話照顧印巴患者減病房壓力

▲ 印度裔護士阿Deep留守隔離病房，用家鄉話照顧印巴患者減病房壓力。

註冊護士Bajwa Shirndeep（阿Deep）為病人護理後，小心翼翼地卸下裝備，返回護士站繼續未完的工作。阿Deep擁有印度血統和深邃的輪廓，骨子裡卻是土生土長的香港人，「我在本地主流學校讀書，朋友都是香港人，我識講廣東話，也看得明中文」。另一邊廂，由於家人以印度常用的印地語及旁遮普語溝通，所以阿Deep回家就會「轉台」說家鄉話。

阿Deep的志願本是當老師，偶然聽到親戚分享當護士的工作經歷，能夠幫到有需要的人，遂令她改變主意，踏上白衣天使之路。去年畢業後加入香港兒童醫院，阿Deep獲安排到伊院受訓一年，她本先在中風科病房工作，及後被徵召「入伍」加入隔離團隊，至今已超過半年，阿Deep坦言：「起初都有擔心，家人經常提醒我要小心，之後對病毒開始有更多認識，已逐漸適應工作環境。」今次疫情，她意想不到自己的背景能幫到非華裔病人。

四、五月時，有印度和巴基斯坦裔人士乘包機回港，當時有不少非華裔病人入院，所以病房同事需要額外時間與病人溝通，了解他們的需要，令忙碌的工作加添挑戰，疫情其間又碰上回教齋戒月，有信奉回教的病人要求日出至日落其間暫不進食和不服用藥物，因此病房需要為他們調整膳食和護理安排。

幸而阿Deep在這段時間協助與病人溝通，讓同事更了解印巴裔人士的文化；另外，醫院行政部亦協助製作多種語言的病人須知及清真餐單，使病房同事在照顧非華裔病人方面更加上手。

在隔離病房的工作中，一個不諳廣東話的印度婆婆令阿Deep最為深刻：「婆婆因確診而入院隔離治療，初時已有點『忟憎』，不太合作，同事交更時向我提到婆婆的情況。」

阿Deep接更後，嘗試用印地語與婆婆溝通，婆婆感到驚喜之餘，態度亦開始軟化，「婆婆用家鄉話向我訴苦，我不斷安撫她，着她有需要就找我，婆婆情緒好轉，之後亦乖乖地與同事配合。」

護士的工作不但幫到病人，更能紓緩病人無助不安的感覺，阿Deep表示自己有一份難以言喻的滿足感。

還有兩個多月時間，阿Deep就要返回香港兒童醫院，相信今次在隔離病房工作的經驗，將會成為她護士生涯的重要印記。

全文刊於伊院通 - Q E H 員工資訊台

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責任編輯：羅嘉欣