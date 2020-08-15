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【新冠肺炎】許樹昌：倘疫情受控　食肆應漸進設限最多8人一枱

社會 10:53 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

許樹昌認為，要集中先為高危群組檢測，識別出隱形患者。（資料圖片）

疫情未受控，確診數字多日於雙位數徘徊。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為原因至少3個，包括檢測速度慢、多數私人企業無實施在家工作，以及患者較遲才安排入院等因素影響。

許樹昌認為今輪疫情，較以往更難處理，部分地方要反思。包括今年5月，連續多天未錄本地個案，之後政府6月19日「太鬆手」放寬食肆限制措施，令市民造成「很安全」的假象，加上市民因抗疫疲勞，要「大搞慶祝」，終令疫情擴散。他認為這波疫情受控之後，要「漸進式」放寬限制食肆措施，一定要設限，最多8人一枱。

許樹昌引用港大和理大研究，指今輪爆發跟海員豁免檢疫入境，和機組人員有關，認為豁免組群太多，港府未來應更小心處理。他建議旅客抵港前3天，要先獲得檢測陰性證明，倘留港時間長，就要再做檢測。他再指出，部分機員抵港後或停留兩、三日，期間不應外出，要留在酒店等結果。

另外許樹昌指，本港檢測能力將增加，要集中先為高危群組檢測，識別出隱形患者。他相信有目標地進行檢測，較「漫無目的」推行全民檢測好。

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責任編輯：吳卓峰

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