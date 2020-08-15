【新冠肺炎】12個街市未來3天　提早一小時關閉深層消毒

▲ 食環署將安排街市陸續消毒。（資料圖片）

疫情仍然嚴峻，食環署稱會繼續安排轄下街市深層清潔消毒，未來數天安排12個位於港島、九龍及新界區的公眾街市，提早1小時關閉，晚上7時起深層清潔消毒。

許樹昌：倘疫情受控 食肆應漸進設限最多8人一枱

八月十六日（星期日）

燈籠洲街市

北角街市

鯉魚門街市

北葵涌街市



八月十七日（星期一）

愛秩序灣街市

梅窩街市

宜安街街市

西貢街市



八月十八日（星期二）

鰂魚涌街市

坪洲街市

通州街臨時街市

洪水橋臨時街市

食環署人員會為街市公用地方及設施，徹底清潔及消毒，呼籲檔戶配合。食環署亦會在街巿外圍，以及附近街道深層清潔，消毒工作預計需4小時。



署方發言人說，透過機電署配合，食環署已於30個人流較多的街市，安裝體溫探測系統。為進一步加強防疫，我們會繼續在其他人流較多的街市，安裝體溫探測系統，亦會在部分街市，安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫。食環署亦正與機電署合力改善部分街市的空氣流通情況，按需要裝置水冷移動式冷氣機。



為加強防疫效果，食環署正陸續於街巿廁所加裝自動皂液機，以及在廁格增設感應式座廁除菌液，並會由本月底開始分階段於40多個人流較多的街巿的公共地方及設施噴灑抗菌塗層。



食環署亦已加強街市的防鼠措施，部分街市將密集式滅鼠，為期3個月。每晚在街市結束營業後，徹底清理垃圾、清洗街市通道和溝渠，消除老鼠食物來源，並會在深宵時段於街市範圍，放置大量捕鼠器加強滅鼠。

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責任編輯：吳卓峰