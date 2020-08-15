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【新冠肺炎】12個街市未來3天　提早一小時關閉深層消毒

社會 11:12 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食環署將安排街市陸續消毒。（資料圖片）

疫情仍然嚴峻，食環署稱會繼續安排轄下街市深層清潔消毒，未來數天安排12個位於港島、九龍及新界區的公眾街市，提早1小時關閉，晚上7時起深層清潔消毒。

許樹昌：倘疫情受控　食肆應漸進設限最多8人一枱

　　八月十六日（星期日）
　　燈籠洲街市
　　北角街市
　　鯉魚門街市
　　北葵涌街市

　　八月十七日（星期一）
　　愛秩序灣街市
　　梅窩街市
　　宜安街街市
　　西貢街市

　　八月十八日（星期二）
　　鰂魚涌街市
　　坪洲街市
　　通州街臨時街市
　　洪水橋臨時街市

食環署人員會為街市公用地方及設施，徹底清潔及消毒，呼籲檔戶配合。食環署亦會在街巿外圍，以及附近街道深層清潔，消毒工作預計需4小時。

署方發言人說，透過機電署配合，食環署已於30個人流較多的街市，安裝體溫探測系統。為進一步加強防疫，我們會繼續在其他人流較多的街市，安裝體溫探測系統，亦會在部分街市，安排員工以手提體溫探測儀為顧客量度體溫。食環署亦正與機電署合力改善部分街市的空氣流通情況，按需要裝置水冷移動式冷氣機。

為加強防疫效果，食環署正陸續於街巿廁所加裝自動皂液機，以及在廁格增設感應式座廁除菌液，並會由本月底開始分階段於40多個人流較多的街巿的公共地方及設施噴灑抗菌塗層。

食環署亦已加強街市的防鼠措施，部分街市將密集式滅鼠，為期3個月。每晚在街市結束營業後，徹底清理垃圾、清洗街市通道和溝渠，消除老鼠食物來源，並會在深宵時段於街市範圍，放置大量捕鼠器加強滅鼠。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：吳卓峰

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