曾國衞籲全體議員返回議會　稱延任一年屬合情合理決定

原訂9月的立法會選舉押後一年舉行，全國人大常委會已決定，第六屆立法會議員延任不少於一年。政制及內地事務局局長曾國衞表示，有關決定是合情合理，符合香港整體利益及情況，呼籲全體議員返回議會，緊守崗位。

曾國衞出席電台節目時指，人大常委決定代表民意，而且第六屆議員是經合法、公平公正的選舉產生，有足夠的民意授權，希望全體議員能緊守崗位，做好民生工作，強調有很多工作需要政府與議會共同努力。

另外，曾國衞又指出，今次選舉因疫情押後反映出，選舉制度及方法有需要完善，將會在未來一年研究，例如電子投票、選民因疫情未能回港投票等，強調會吸取經驗。至於目前立法會有4席空缺，曾國衞明言無意舉行補選。

今次選舉未能如期舉行，但已有12人被DQ。曾國衞表示，被DQ人士不會獲退回選舉經費，至於曾參與民主派初選人士能否申請經費，因當局收到不少有關操控及舞弊的投訴，有關部門正在檢視。

曾國衞又指，被DQ不代表終身禁止提名，毋須太早下定論，不能夠於明年參選，相信選舉主任會視乎參選人的言行作決定。

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責任編輯：陳宛彤