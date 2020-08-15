  • 31°C
香港時間 : 2020815日 (週六) 11:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】日本藝能界疫情持續蔓延　宅男女神馬場富美加確診

娛樂 11:25 2020/08/15

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。（取自馬場富美加IG）

日本疫情持續，並且新冠肺炎在日本藝能界蔓延，偶像級濱流星、《幪面超人EX-AID》主角飯島寬騎、AKB48成員大家志津香等先後確診後，現年的25歲的宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。

馬場富美加在本周三（8月12日）發燒，翌日早上雖然退燒，但仍感頭痛、胸痛，以及味覺與嗅覺失常等症狀，結果病毒檢測證實為陽性，目前留在家中休養。

至於，上月19日確診的田北香世子經一星期的治療後，已於上月26日出院。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【揮別賤男】渡邊杏難容丈夫不忠辦妥離婚手續　狠撇東出昌大獨力湊年幼子女
10:53 2020/08/01
【揮別賤男】渡邊杏難容丈夫不忠辦妥離婚手續　狠撇東出昌大獨力湊年幼子女
【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】
17:01 2020/08/14
【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和　靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】
【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰　Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】
13:18 2020/08/12
【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰　Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 日本 電視劇 電影

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
14:28 2020/08/14
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心
17:33 2020/08/13
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心