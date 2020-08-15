【新冠肺炎】日本藝能界疫情持續蔓延 宅男女神馬場富美加確診 娛樂 11:25 2020/08/15 分享： 熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。（取自馬場富美加IG） 日本疫情持續，並且新冠肺炎在日本藝能界蔓延，偶像級濱流星、《幪面超人EX-AID》主角飯島寬騎、AKB48成員大家志津香等先後確診後，現年的25歲的宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。 馬場富美加在本周三（8月12日）發燒，翌日早上雖然退燒，但仍感頭痛、胸痛，以及味覺與嗅覺失常等症狀，結果病毒檢測證實為陽性，目前留在家中休養。 至於，上月19日確診的田北香世子經一星期的治療後，已於上月26日出院。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【揮別賤男】渡邊杏難容丈夫不忠辦妥離婚手續 狠撇東出昌大獨力湊年幼子女 10:53 2020/08/01 【揮別賤男】渡邊杏難容丈夫不忠辦妥離婚手續 狠撇東出昌大獨力湊年幼子女 【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和 靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】 17:01 2020/08/14 【反黑路人甲】32歲湯怡扮學生穿校服零違和 靠3招保24吋纖腰好身材【多圖】 【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰 Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】 13:18 2020/08/12 【明星扮靚】長腿女神連詩雅靠一種果汁擁22吋蛇腰 Shiga留家運動兩大溫馨提示【多圖】 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 日本 電視劇 電影