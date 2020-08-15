【新冠肺炎】日本藝能界疫情持續蔓延　宅男女神馬場富美加確診

▲ 宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。（取自馬場富美加IG）

日本疫情持續，並且新冠肺炎在日本藝能界蔓延，偶像級濱流星、《幪面超人EX-AID》主角飯島寬騎、AKB48成員大家志津香等先後確診後，現年的25歲的宅男女神馬場富美加亦確診新冠肺炎。

馬場富美加在本周三（8月12日）發燒，翌日早上雖然退燒，但仍感頭痛、胸痛，以及味覺與嗅覺失常等症狀，結果病毒檢測證實為陽性，目前留在家中休養。

至於，上月19日確診的田北香世子經一星期的治療後，已於上月26日出院。