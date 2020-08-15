【五星級享受】 半島酒店激罕雙人優惠 包早午晚三餐每晚2,682港元起【菜單見內文】

▲ 半島酒店激罕雙人優惠，包早午晚三餐每晚2,682港元起。

香港半島酒店The Peninsula Hong Kong推出【味遊半島】度假禮遇。雙人入住半島酒店豪華客房，連早午晚三餐只需HK$2,438（連加一服務費HK$2,682）起，早午晚三餐分別是雙人三道菜晚餐（以送餐服務於客房內品嚐）、於大堂茶座享用雙人早餐、及於大堂茶座享受雙人午餐（或可以送餐服務於客房內品嚐）或選雙人經典下午茶。

除此之外，酒店亦提供免費歡迎禮（小吃 ），以半島一晚住宿，再加早午晚三餐，人均不需1,400元，也算十分超值！

【味遊半島】度假禮遇包括:

1. 以2,682港元（每房每晚兩位用）入住豪華客房，或由4,882港元起（每房每晚兩位用）入住酒店的不同套房房型

2. 於大堂茶座享受豐富雙人早餐（每次入住）

3. 雙人三道菜晚餐菜譜以送餐服務於客房內品嚐（每次入住）

4. 於大堂茶座享受雙人午餐菜譜；或以送餐服務於房內品嚐；或於大堂茶座享受雙人經典下午茶（每次入住）

免費獲贈歡迎禮

【查看菜單】

預訂期限：即日起至2020年8月31日

入住期限：即日起至2020年10月31日

立即於 peninsula.com 官網預訂，或致電半島酒店環球客戶服務中心2910 1628 以優惠碼 【PHKTATC】 預訂或查詢詳情。

條款及細則：

以上禮遇已包括10%服務費，以上禮遇視乎客房供應情況而定。客人預訂以上禮遇一經確認須同時繳付全費，預訂將不能取消，款項將不設退回。以上禮遇的訂房一經確認，客人可更改所選之入住日期一次而毋須額外付費，更改的日期須於禮遇入住期限內。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希