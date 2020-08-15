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【新冠肺炎】疫情下水族館關閉5個月陷財困　窮到撈許願池約400公斤硬幣應急

休閒 13:50 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

水族館經營困難，要用許願池的錢幣應急。

新冠肺炎疫情影響全球旅遊業，美國北卡羅來納州一間水族館關閉5個月，陷入財困。近日員工從許願池撈出約400公斤硬幣應急。

因爆發疫症，北卡羅來納州的水族館「North Carolina Aquarium at Pine Knoll Shores」自3月17日不再對外開放，至今關閉了5個月，惟因仍需照顧館內動物，繼續日常運作，經營困難。

上周六（ 8日），水族館於其facebook專頁發文表示，已關閉約9米高的瀑布許願池，並收集過去14年來遊客投下的硬幣，約重400公斤，並著網友有猜猜共有多少錢。員工花了4小時清理、計算，撈出的硬幣裝滿了9個箱子，表示下周將公布結果金額。

水族館撈出瀑布許願池的硬幣（facebook：NC Aquarium at Pine Knoll Shores）

不少網民也留言估計金額，有人表示希望水族館能用這筆錢解決當前的困難，盡快重新開放。水族館表示，部份員工仍需堅守崗位照顧動物，其他員工則在家工作，以確保情況緩和後能重新開放，迎接遊客。現階段水族館會關閉至9月11日，但之後的安排仍未確定。

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責任編輯：陳珈希

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