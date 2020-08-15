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【新冠肺炎】連登仔成緊密接觸者需隔離　預備「work from竹篙灣」但無WiFi

健康 12:04 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

連登仔分享竹篙灣檢疫中心內部情況。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，近日亞博「方艙醫院」、竹篙灣檢疫中心等開始投入運作，以應付不斷上升的確診者及緊密接觸者人數。有連登巴打近日被送到竹篙灣檢疫中心隔離，並準備「work from竹篙灣」，更在討論區發文「你問我答」分享內部情況。

連仔登：預備work from竹篙灣

網民「天龍山治」以「入緊竹篙灣隔離，你問我答」為題，在連區討論區分享自己到竹篙灣隔離14天的情況。他並無家人確診，只是父親在葵涌碼頭工作，有同事確診，父親正在接受檢測，他則是「緊密接觸者的緊密接觸者」，被強制隔離。

入營前會有小巴接送，小巴會接載其他接觸者。他帶了14天的衣物、電腦、iPad，預備由work from home（在家工作）變成work from竹篙灣。雖然可以申請無薪假，但他並沒有特別請假，被網民斥「做爛市」。

冷氣夠凍但無WiFi

他分享房內的情況，雖然一人居住，但仍被安排至有雙人床的房間。房間頗大，有電視、煲水壺等設備，他唯一批評就是去水口太細，洗澡後2小時仍未去水。

有網民關心費用，他就指14日內免費包三餐及小食，水費電費冷氣全免。由於駿洋邨並沒有冷氣，因此一眾網民亦關注竹篙灣有沒有冷氣，樓主回覆到達時冷氣被調至17度，非常之凍。不過原來裡面並沒有WiFi，只有上網卡，還要用2日時間申請，他笑言：

駿洋邨有WiFi，呢邊有冷氣，點揀？

每餐有4款選擇

樓主到達時已過了晚飯時間，因此他申請杯麵、餅乾及紙包飲品等等。他亦分享了營內的餐單，原來每餐都有4款選擇，多數是意粉、飯、粥配不同的主菜。

有工作人員提醒，營內的零食任叫，更可以指定口味，但就要約2小時才能收到。有在隔離營工作的網民表示，有不少貪心的人每日要求大量物資：

物資有時會補唔切清咗倉，有需要嘅人得不到。

他入營當晚只需要自己量度體溫，今朝就收到電話指下午會派樽給他進行檢測，不少網民留言祝樓主全家人平平安安。

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責任編輯：羅嘉欣

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