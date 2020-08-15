美禁寫香港製造　鍾國斌稱影響不大

美國要求所有香港產品出口美國時，標榜要由「香港製造」改為「中國製造」。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界鍾國斌認為，在美國立場而言是正常做法，料其他國家不會有類似行動，整體而言影響不大。

鍾國斌表示，美國做法，只會個別行業如食品、藥物製造影響會較大，因為只有少部分廠家只會投資一條生產，而且大部分在國內都有生產綫，估計部分廠家會將香港的生產綫遷往內地，以減低成本。

他續指，相信其他國家會評估自身利益，不會跟隨美國做法，目前只有美國有此要求，所以香港製造出口其他國家時，仍可標籤「香港製造」。

另外，鍾國家又指，美國已視香港與內地其他城市一樣，估計稍後會將關稅與內地看齊，額外加徵7.5%，假如由廠商與客戶攤分，相信可以負擔得到。

第二季本地生產總值收縮9%，鍾國斌認為數據不算差，冀疫情紓緩後，令經濟活動逐步恢復，相信能有助經濟復蘇。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳宛彤