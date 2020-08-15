  • 32°C
香港時間 : 2020815日 (六) 12:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【反黑路人甲】由《愛．回家》父女到新劇演情人　「馬子妮」蔣家旻：有另一種火花

娛樂 12:34 2020/08/15

分享：

熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

蔣家旻與徐榮在《反黑路人甲》合作。

46歲的徐榮與30歲的蔣家旻在《愛．回家》合演父女，形象深入民心，二人之後合作過《誇世代》，最近再一同演出《反黑路人甲》。

今次「馬子妮」蔣家旻在《反黑路人甲》演做夜場大家姐水姐，「馬強」徐榮今次在新劇內卻演水姐男友喪鐘。

蔣家旻不擔心觀眾看到她和徐榮合作便聯想《愛．回家》。

蔣家旻不擔心觀眾不接受，並在個人社交平台上載《反黑路人甲》劇照及寫道：

我明白大家看到我們 就會想起<愛回家>的馬強和馬子妮😆
但我和徐榮一早已經沒有這種擔憂
當時監製阿lam跟我解說人物關係時
他告訴我 水姐與喪鐘的關係 是拍檔
而往後的集數 大家會知道為什麼水姐死心塌地幫助喪鐘哥爭奪坐館之位
(對白上簡單交代)
雖然在第三集 晨爺說出「水姐是喪鐘的女人」
這一點 可以留給觀眾想像空間
而在我立場 一直抱著感恩的心 為聯旺勝付出
喪鐘哥的女人=聯旺勝的人

這次跟徐榮合作演繹黑幫拍檔的角色
有另一種火花出現✨大家內外都煥然一新
喪鐘哥的角色好帥氣
劇中的口頭禪「係咪呀？係咪呀！？」
是他現場聊天 研究對白的時候發揮出來
令他的角色更瘋更立體😎👍🏻

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【十二傳說】蔣家旻到日本進修圓留學夢　入行12年Angel鬥志堅定：我沒想過放棄
12:56 2019/07/26
【十二傳說】蔣家旻到日本進修圓留學夢　入行12年Angel鬥志堅定：我沒想過放棄
【廿四孝爸爸】徐榮兒子往海外追足球夢　無懼疫情陪囝囝赴英國面試
12:29 2020/02/29
【廿四孝爸爸】徐榮兒子往海外追足球夢　無懼疫情陪囝囝赴英國面試
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演
17:22 2020/08/13
【反黑路人甲】高海寧擺脫性感形象演技漸受肯定　高Ling：從沒因為自己是配角而求其演
【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
18:04 2020/08/14
【反黑路人甲】高海寧從情傷中成長　高Ling：現實沒有童話式愛情
【反黑路人甲】王浩信重演喜劇之王＋英雄本色經典場面 監製揭星爺非唯一致敬來源【有片】
今日 09:47
【反黑路人甲】王浩信重演喜劇之王＋英雄本色經典場面 監製揭星爺非唯一致敬來源【有片】
徐榮 蔣家旻 電視劇 TVB 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
18:28 2020/08/13
【新冠肺炎】巴西進口雞翼驗出新冠病毒　4款不含雌激素的其他產地雞翼
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
14:28 2020/08/14
【神秘墓地】大阪站周邊掘出1500具骸骨　疑染疫後被埋至今逾100年【有片】
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心
17:33 2020/08/13
【癌症年輕化】年輕人不能忽視的十大癌症警號　醫生：摸到硬塊長期聲音沙啞要留心