【反黑路人甲】由《愛．回家》父女到新劇演情人　「馬子妮」蔣家旻：有另一種火花

46歲的徐榮與30歲的蔣家旻在《愛．回家》合演父女，形象深入民心，二人之後合作過《誇世代》，最近再一同演出《反黑路人甲》。

今次「馬子妮」蔣家旻在《反黑路人甲》演做夜場大家姐水姐，「馬強」徐榮今次在新劇內卻演水姐男友喪鐘。

▲ 蔣家旻不擔心觀眾看到她和徐榮合作便聯想《愛．回家》。

蔣家旻不擔心觀眾不接受，並在個人社交平台上載《反黑路人甲》劇照及寫道：

我明白大家看到我們 就會想起<愛回家>的馬強和馬子妮😆

但我和徐榮一早已經沒有這種擔憂

當時監製阿lam跟我解說人物關係時

他告訴我 水姐與喪鐘的關係 是拍檔

而往後的集數 大家會知道為什麼水姐死心塌地幫助喪鐘哥爭奪坐館之位

(對白上簡單交代)

雖然在第三集 晨爺說出「水姐是喪鐘的女人」

這一點 可以留給觀眾想像空間

而在我立場 一直抱著感恩的心 為聯旺勝付出

喪鐘哥的女人=聯旺勝的人

這次跟徐榮合作演繹黑幫拍檔的角色

有另一種火花出現✨大家內外都煥然一新

喪鐘哥的角色好帥氣

劇中的口頭禪「係咪呀？係咪呀！？」

是他現場聊天 研究對白的時候發揮出來

令他的角色更瘋更立體😎👍🏻