【減壓良方】社會出現精神創傷　港大精神專家教自測壓力反應

▲ 專家認為，社會正面臨前所未有的精神創傷，而這兩件事情仍未見終點，很難預測將來發展。（陳靜儀攝）

社會事件及疫症「夾擊」襲港，影響大眾精神健康。港大精神醫學系系主任陳友凱認為，社會面臨前所未有的精神創傷，而這兩件事情仍未見終點，很難預測將來發展。

陳友凱於港台節目《香港家書》稱，最擔心社會事件，令到部分市民對政府及公營服務的信心，打了折扣，有些受精神困擾的市民，擔心個人資料外洩，不敢求助，未能及時獲得治療。

陳稱港大推出了精神健康自助工具「心之流」，市民可匿名評估精神狀況。過去幾個月，逾1.1萬人使用工具。受訪者出現抑鬱症狀或創傷後壓力症狀比率較高，當中不少人的抑鬱症狀與創傷後壓力症狀同時出現，並互相影響，使病情更加嚴重。

他以橡筋做比喻，當有外在壓力拉扯橡筋，橡筋形狀會改變，好像大腦情緒變得繃緊，出現睡眠和食慾不振症狀。但當外在壓力放鬆後，橡筋就會回復本身形狀，這種情況可稱為「壓力反應」。

但是，如果持續拉扯橡筋，慢慢變鬆，橡筋就會變鬆，亦無法恢復其本身的形態。這種情況，便視之為疾病。

▲ 專家倡市民透過自行測試，了解自己精神面貌。（資料圖片）

精神困擾可視為「損傷」

他認為外來壓力無處不在，不多機會離開壓力來源，市民難以知道壓力離開後，症狀能否緩解。所以在「心之流」中，曾教外界用一個簡單測試，了解用家有否曾短暫離開會影響情緒的事情，即使只有半天也可以，然後留意自己的壓力症狀有否得到舒緩。

透過這個方法，港大發現稍為多於一半的受訪者，處於「壓力反應」狀態，而其他人就可能是處於較固定的「疾病」狀態。

他認為，如果出現「壓力反應」的症狀，就要尋找方法，投入自己控制得到的事情，盡力保護自己。如果長期處於「無助」狀態，大腦就會以「節能模式」操作，變得緩慢、疲倦、沒有動力和消極，這些就是抑鬱症症狀。相反，如果讓大腦投入一些可控制的事情上，例如嗜好、學習，就可以幫助減輕、消除無力感，以較好狀態應對未來。

另一方面，很多人仍然會擔心被歧視而不敢求醫。當大部分人都不願意說出自己的困擾時，很可能會認為別人都過得很好，只有自己正經歷情緒困擾。但事實上，可能大部分其他人也有類似的經歷，只是大家也不宣之於口。

他認為外界無須把精神困擾看得太負面，特別是當大部分人或多或少都出現精神困擾時，這種情況和自然災害所引致的損傷很相似。當災難發生時，無論身體有多強壯，也會受到傷害。所以如果將精神困擾視為一種「損傷」，或者可以減少無力感和羞恥感。

在這一段或者還會持續下去的艱難日子，他希望大家能夠互相關心，當面對分歧時，展現多一點關愛和理解，而非批評或質疑。

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責任編輯：吳卓峰