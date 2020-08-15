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梁家傑憂放棄議會難續民主運動　民主派將團結一致作決定

政治 12:55 2020/08/15

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立法會選舉已經押後一年，所產生的真空期，會由現屆議員延任不少於一年去填補，不過民主派仍未決定，是否接受延任。公民黨主席梁家傑今日稱，民主派去留處於兩難，將盡量達成共識，團結一致作出決定，據悉民主派已開始討論，並有意徵詢民主派初選參選人意見。

梁家傑表示，有聲音認為，民主派留任是為議會面上貼金，但他覺得，現屆議員是在4年前，獲選民授權進入議員，不繼續為市民發聲是奇怪，而且政府可能為明年選舉推新安排，如容許在大灣區投票、設關愛隊等，若沒有民主派監察，政府便能「長驅直進、直搗黃龍」。

他續指，民主派放棄議會平台，是難以繼續民主運動，因為現時疫情嚴峻，群眾難大規模聚集，需要思考如何繼續爭取自由、民主及法治，而且會失去議員身份接受外國媒體訪問。

民主派全數延任，可以保留三分之一否決權，但有人質疑用處不大，因可以繞過立法會作決定。梁家傑以去年修訂《逃犯條例》為例，稱民主派只有廿多席，但可以在立法會、法案委員會以時間換出空間。

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責任編輯：陳宛彤

 

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