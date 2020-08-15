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【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因

娛樂 13:36 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

譚詠麟面容憔悴令網民擔心他有病。

曾自言年年25歲的歌手譚詠麟今年已年屆70歲，但仍有心有力幾乎天天做運動。不過，日前阿倫貼出一張運動後的照片，可見譚校長的臉頰缺水凹陷，非常蒼老，令網民擔心他患有隱疾而不自知。

後來，譚詠麟亦回應指：「確實有些疲累」。

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譚詠麟做完運動個樣好得人驚！（微博圖片）

網民擔心譚詠麟身體

譚詠麟貼出的照片背光拍攝，剛做完運動的他大汗淋漓，而且因大量運動致臉頰缺水，看起來雙頰凹陷，又殘又蒼老，難怪令支持他的網民擔心他有病。

有見及此，譚詠麟在隔沒多久後便貼出一張較光的自拍，並指：「希望大家不要擔心今天的加碼操練，確實有些疲累，但是休息完會補回流失掉的水分」

「流失掉的水分」解釋了「暴瘦」的原因。不過令網民驚嘆去水可以有如此大改變外，仍勸他注意身體，畢竟年紀大應多檢查。

譚詠麟解釋是因未補水才顯得面容憔悴。（微博圖片）

譚詠麟日日做運動

譚詠麟平日經常做運動，早前他行山時，卻被網民發現拍照時臉上的口罩滑落，便提醒他即使山上人少，但都要把口罩戴好。

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譚詠麟天天都做運動。（微博圖片）

其實他亦活躍於內地社交平台微博，不時分享做運動的日常，有時行山、有時跑步、有時舉啞鈴及操拳等，即使現時受疫情影響，生活仍然多姿多采。但他每次做完都滿頭大汗，而且面容消瘦，真是令人擔心。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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