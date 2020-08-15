【新冠肺炎】本港今日新增46宗確診個案　39宗本地感染病例

▲ 本港今日新增46宗確診個案。

本港疫情未止，今日（15日）新增46宗確診個案，其中7宗輸入個案，39宗本地感染病例，有12宗源頭不明，今日是連續13日錄得雙位數確診數字。7宗輸入個案當中，有3宗涉及菲傭抵港後確診。

【新冠肺炎】張竹君：確診數正緩慢下降 但不排除社區有超級播毒者

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本地個案中有22宗屬家庭聚會感染，另外葵涌貨櫃碼頭其中一間公司，宏記港務操作有限公司，有8人確診、5人初步確診，大部分人在休息室逗留、換衫等，形容是一個高危的地方，全公司120人需要入住檢疫中心，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心昨日（14日）公布新增48宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計4,361宗（包括4,360宗確診個案和一宗疑似個案），其中2宗是輸入個案，公布患者的行蹤再有12間食肆曾有確診者到訪，足跡遍佈港九新界，包括大家樂、大快活及2間麥當勞，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：伍瑋瑋