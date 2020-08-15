【口罩貼面】口罩太大不貼面減防疫效能　化學博士K Kwong教剪一刀令口罩立即貼面

▲ 化學博士K Kwong教大家一招，令口罩立即貼面。

新冠肺炎肆虐，口罩是防疫必須品。不過，未必每款口罩的設計也能貼近自己的面形，有時佩戴口罩邊位太鬆，容易漏氣，或減低防疫功效。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）在facebook教大家一招，即令口罩貼面！

K Kwong在facebook發文並上載相片表示，若口罩不貼面，可以在口罩兩側位置剪一刀，令縫接位4位變2行，即可緊貼面部。有網民按其做法，發現佩戴後，果然變得貼面！

▲ 令口罩貼面的關鍵位置（facebook：K Kwong）

改細口罩的方法

早前口罩品牌「盾牌」也分享把成人口罩改細的DIY方法，小朋友或臉型較小的女士可參考。以下為改裝口罩的4個步驟：

1. 將口罩上下對摺

2. 兩邊繩子各打一個結

3. 左右兩邊按壓鐵線

4. 兩邊繩子打結後，把中間的洞口翻到口罩裡面。

▲ 改細口罩後，可緊貼面部。（影片截圖：盾牌 facebook）

只要簡單幾個步驟，就能把原本闊175mm的口罩，改為闊165mm的口罩。佩載口罩時，切記要完全遮蓋口鼻，繩子要繫緊，鐵線要緊貼鼻子，並包好下巴。

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責任編輯：羅嘉欣