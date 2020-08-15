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【新冠肺炎】張竹君指確診數正緩慢下降　但不排除社區有超級播毒者

社會 16:44 2020/08/15

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

張竹君稱，確診數字正緩慢下降，但不排除社區有超級播毒者。 （林宇翔攝）

本地疫情仍然嚴峻，衞生防護中心今日（15日）公布最新疫情，新增46宗確診個案，約30宗初步確診。當中7宗是輸入個案、27宗與早前個案有關，12宗為源頭不明個案。輸入個案當中有3宗，涉菲傭於8月13日抵港。

更多群組個案，即睇：葵涌貨櫃碼頭再有群組爆發　宏記港務8宗確診料百員工需檢疫

被問到疫情最新發展，衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應稱，她認為數字正在緩慢下降，但不排除有反彈，社區有超級播毒者，又或者有高危地方，也有機會出現。

被問到「禁晚市堂食」措施已實施一個月，根據現時本港的疫情是否可以放寬時，張竹君表示，確診個案仍然高企，今日依然有12宗源頭不明，比第二波疫情最高峰的時候更好，認為沒有空間放鬆，擔心放鬆會反彈。被問及今日周末人流比上周多，張竹君指現時不少確診患者，依然有很多社交生活，呼籲市民減少社交接觸。

張竹君又稱，現在並非適當時候，放寬社交距離措施。被問到火炭駿洋邨會否交還予房署作公屋編配，張竹君稱可向食衞局提問，無提供進一步資料。

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責任編輯：吳卓峰

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