【救救動物】海豹為換取溫飽遭繩索勒頸拉船　園方解釋： 海豹自願游入繩圈中【有片】

▲ 海豹為換取溫飽，被繩索勒頸拉船。

近日網絡流傳一條影片，2隻海豹的頸部被繩索套住，被逼當作苦力拖船。園方被指責後，竟稱海豹是為了食物而「自願」游入繩圈。有動物保護人士直言，沒想到2020年為了娛樂人類，仍要對動物做可怕的事。

英國《每日郵報》報導，事件發生在的比利時于伊市(Huy)的蒙山動物公園(the Mont Mosan animal park)。

▲ 海豹脖子被套上繩索，拖著小船前進。（影片截圖）

由影片可見，有2隻小海豹正在進行表演，其中一隻海豹脖子被套上繩索，在水上拖著載著3名小朋友的小船前進。船上的3位小朋友表情非常開心，與海豹的苦況對比甚大。

▲ 海豹樣子可憐。（影片截圖）

影片由動物保護團體「C'est assez」及動物保護人士Aaron Copette公開，引起大量網民批評。C'est assez表示已向涉事動物公園聯絡，但對方解釋海豹是為吃魚，「自願」游入繩圈中。Aaron亦直斥：

到了2020年，我們依然還有人對動物做出如此殘忍之事，一切都只是為了娛樂人類和賺錢。

Aaron又指，他們並沒有對即使園方採取正式投訴，只希望園方能夠釋放可憐的海豹，讓牠們回到大自然。他強調，即使園方聲稱沒有虐待動物，但強逼動物表演的行為已是一種虐待。

【回到大海】結束10年水族館表演娛人生涯 兩條白鯨「獲釋」將重返海洋

【血染海灣】法羅群島疫情下開捕鯨季 逾250隻鯨魚慘遭圍捕屠殺

【救救動物】野蠻泳客亂棍掟石打暈幼海豹 只為小孩合照影完丟回大海生死未卜

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳