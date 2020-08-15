【救救動物】海豹為換取溫飽遭繩索勒頸拉船 園方解釋： 海豹自願游入繩圈中【有片】
近日網絡流傳一條影片，2隻海豹的頸部被繩索套住，被逼當作苦力拖船。園方被指責後，竟稱海豹是為了食物而「自願」游入繩圈。有動物保護人士直言，沒想到2020年為了娛樂人類，仍要對動物做可怕的事。
英國《每日郵報》報導，事件發生在的比利時于伊市(Huy)的蒙山動物公園(the Mont Mosan animal park)。
由影片可見，有2隻小海豹正在進行表演，其中一隻海豹脖子被套上繩索，在水上拖著載著3名小朋友的小船前進。船上的3位小朋友表情非常開心，與海豹的苦況對比甚大。
影片由動物保護團體「C'est assez」及動物保護人士Aaron Copette公開，引起大量網民批評。C'est assez表示已向涉事動物公園聯絡，但對方解釋海豹是為吃魚，「自願」游入繩圈中。Aaron亦直斥：
到了2020年，我們依然還有人對動物做出如此殘忍之事，一切都只是為了娛樂人類和賺錢。
Aaron又指，他們並沒有對即使園方採取正式投訴，只希望園方能夠釋放可憐的海豹，讓牠們回到大自然。他強調，即使園方聲稱沒有虐待動物，但強逼動物表演的行為已是一種虐待。
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責任編輯：王明芳