【疫市突圍】覷準宅在家自煮成商機　食材店推1元租爐生意大增7成

▲ 疫情之初，由於市面凍肉店太多競爭激烈，生意難做，但後來Carson推出1元租烤爐，生意即時急升，較疫市前上升5-7成。

新冠肺炎肆虐超過半年，宅在家入廚自煮已成為常態。在疫市下，坊間的食材專門店生意滔滔不絕，設有兩間分店的永軒優質食材專門店的老闆Carson自言，疫情之初，由於市面凍肉店太多競爭激烈，生意難做，但後來店子推出1元租烤爐，生意即時急升，較疫市前上升5-7成，終能突圍而出。

永軒的兩間店分別在觀塘及深水埗，屬街坊住宅區，但原來疫情初期，生意並沒有明顯上升，Carson說︰「今年1月底2月初，大家開始意識到疫情嚴重，已不敢周圍去。很多人開始在餐廳叫外賣，或自己買餸回家煮，所以我們開始推出不同的肉類套餐，以迎合需要，不過香港始終凍肉店太多，所以未能突圍而出。」

▲ 永軒在深水埗及觀塘設有分店，但就經常吸引不少區外客來幫襯。(梁偉榮攝)

到了3月份，香港疫情出現第二波時，Carson眼見很多人到超市買食材，於是便開始想新點子，他說：「我和拍檔都是做廚房出身，喜歡吃好的東西，所以對於食材非常講究。我們明白到大家在疫情期間，由於不想周圍走，但在家煮可能來去都是平常的家常菜，就算外賣送到回家，又未必是在餐廳吃的那種味道。於是乎我跟拍檔一起腦震盪，怎樣才可以令大家吃得好之外，還夠方便及好玩呢？於是乎想起在家鐵板燒。」

租烤爐令生意急升

於是在3月中，永軒開始推出鐵板燒套餐，「只要點選這套餐，加1元便可以租爐，還會送到客人家中。這套餐推出後，便漸漸開始受到食客關注，隨後4月至6月份有很多假期及節日，生意更有不錯的表現。」

永軒的鐵板燒大餐價錢為538元/4-6人食，包括有安格斯牛仔粒、和牛西冷、西班牙黑毛豬扒、越南原隻連頭大虎蝦、日本A級珍寶帶子等，十分超值。「試過不只一次食客幫我計數，問我這個套餐有沒有盈利，有的甚至質疑我是否打錯價錢。」

▲ 只要點選價錢同樣為$538/4-6人的鐵板燒大餐，便可以1元租用鐵板及石燒的電烤爐。(梁偉榮攝)

Carson直言，由於這個鐵板燒大餐太受歡迎，烤爐供不應求，於是推出一個月後，已需要再買入100隻爐具，才可應付客人需要。

至於1元租元的烤爐計劃，Carson笑說估不到真正「受惠」的是小朋友，「有不少客人話最開心的是小朋友，因為平時他們大部分都不能接觸爐具，但在家食鐵板燒可以自己烤食物，好像玩真實版煮飯仔，小朋友覺得很過癮。」

另外，Carson更說這個鐵板及石燒的電烤爐，十分好使好用， 有食客更要求購買。「有些食客試過這爐之後，覺得非常好，既可石燒又可鐵板，最緊要是不會大煙。我們通常會在翌日早上到客人家裏收爐，有些食客就索性叫我們不用去收爐，直接買了個爐。」

▲ $538/4-6人的鐵板燒大餐(被訪者提供)

推不同套餐吸引食客

Carson見1元租烤爐受歡迎後，便再推出1元租蒸氣火鍋爐，「食客反應非常好，他們認為不用自己購買，而且廚房地方狹窄沒有位置放置，租爐是很好的方法。」

要租這這個爐，是配合點選538元/4-6人分量的粥底蒸氣火鍋餐的，包括泰國珍珠米（煲粥底用）、CAB牛小排、珍寶帶子及帶子、扇貝、半殼10頭包鮑魚、阿拉斯加銀鱈魚等。

▲ 粥底蒸氣火鍋餐($538/4-6人)︰食材十分豐富，有海鮮及肉，食客也可以1元價錢租用蒸氣火鍋爐。(被訪者提供)

另外，永軒同時推出多款不同的套餐︰如氣炸鍋餐，抗疫套餐，6星級明廚懶人包餐等等。Carson直言7月份的晚市禁堂食令，令更多香港人選擇在家自煮，令生意有所增長，「對比起疫情前，我們的生意上升了大約5-7成。」

▲ 永軒王牌食材包括日本A級珍寶帶子(78元/6粒)，大大隻的日本帶子，味道鮮甜。(梁偉榮攝)

其實除了多款優惠套餐外，永軒也有不少特色的散叫食材，更以牛肉是主打，包括安格斯CAB牛小排、日本宮崎A5和牛等，都是店子的王牌之選。

記者：招美寶